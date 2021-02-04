洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这群平均年龄78岁的老人 专爱上街“找碴儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 20:01

　　在洛阳有这样一支队伍，全团83名成员，平均年龄78岁。他们退而不休，时刻关注民生、了解民意，为洛阳城市管理做出积极贡献。近日，该团队荣获河南省第九届优秀退役军人年度人物特别奖。

　　“市老干部督导团是我市创建全国文明城市工作中的一大亮点。该团成立于1992年，成员都是参加过革命的离退休干部。”市创建办相关负责人介绍，20多年来，市老干部督导团积极参与城市管理、社会精神文明建设、全国文明城市创建，协调督办群众反映的热点、难点、焦点问题。

　　“一群老头子，臂戴袖标子，不在家里抱孙子，成天上街‘找碴儿’。”用市老干部督导团团长赵万欣的话说，他们这群“老头子”，就是专找城市各个角落的不文明现象，促进城市文明形象的提升。

　　赵万欣介绍，以前关林火车站基础设施极差，影响了洛阳文明城市的窗口形象。市老干部督导团新区分团连续8次进站督导，召开4次座谈会，并向市领导递交调研报告。有关部门采纳意见并进行了整改，如今关林火车站环境、卫生、秩序得到明显改善。

　　不仅如此，部分督导团成员还承担了我市爱国主义教育的重要任务。

　　“传承红色基因，激发市民的爱国热情，培育家国情怀，是我们的义务更是责任。”老干部督导团副团长袁海潮说，爱国主义教育团有30余名成员，每年清明节、“七一”、“八一”、国庆节前后，团员会走进烈士陵园、学校、企业、传承红色基因。今年以来，他们做报道158场、受教育人数10万余人次。

　　在讲座中，他们不断充实讲座内容，讲解近现代国防历史、国防知识、自我保护知识、国防教育法规等领域的知识，引导市民自觉培养自力更生、艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神和坚强的意志品质。

　　“老骥伏枥，志在千里。面对新时代的发展，爱国主义教育形式要多样化。”袁海潮说，要把督导工作开展好、把爱国主义教育做好，就必须不断学习，补充知识。他们打算把团员的英雄事迹改编成情景剧，通过喜闻乐见的形式让爱国主义教育更生动。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 陈昕 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    国花园拍花

    日喀则 羊湖

    摄趣

    柿子红了
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605