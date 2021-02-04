这群平均年龄78岁的老人 专爱上街“找碴儿”

在洛阳有这样一支队伍，全团83名成员，平均年龄78岁。他们退而不休，时刻关注民生、了解民意，为洛阳城市管理做出积极贡献。近日，该团队荣获河南省第九届优秀退役军人年度人物特别奖。

在洛阳有这样一支队伍，全团83名成员，平均年龄78岁。他们退而不休，时刻关注民生、了解民意，为洛阳城市管理做出积极贡献。近日，该团队荣获河南省第九届优秀退役军人年度人物特别奖。

“市老干部督导团是我市创建全国文明城市工作中的一大亮点。该团成立于1992年，成员都是参加过革命的离退休干部。”市创建办相关负责人介绍，20多年来，市老干部督导团积极参与城市管理、社会精神文明建设、全国文明城市创建，协调督办群众反映的热点、难点、焦点问题。

“一群老头子，臂戴袖标子，不在家里抱孙子，成天上街‘找碴儿’。”用市老干部督导团团长赵万欣的话说，他们这群“老头子”，就是专找城市各个角落的不文明现象，促进城市文明形象的提升。

赵万欣介绍，以前关林火车站基础设施极差，影响了洛阳文明城市的窗口形象。市老干部督导团新区分团连续8次进站督导，召开4次座谈会，并向市领导递交调研报告。有关部门采纳意见并进行了整改，如今关林火车站环境、卫生、秩序得到明显改善。

不仅如此，部分督导团成员还承担了我市爱国主义教育的重要任务。

“传承红色基因，激发市民的爱国热情，培育家国情怀，是我们的义务更是责任。”老干部督导团副团长袁海潮说，爱国主义教育团有30余名成员，每年清明节、“七一”、“八一”、国庆节前后，团员会走进烈士陵园、学校、企业、传承红色基因。今年以来，他们做报道158场、受教育人数10万余人次。

在讲座中，他们不断充实讲座内容，讲解近现代国防历史、国防知识、自我保护知识、国防教育法规等领域的知识，引导市民自觉培养自力更生、艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神和坚强的意志品质。

“老骥伏枥，志在千里。面对新时代的发展，爱国主义教育形式要多样化。”袁海潮说，要把督导工作开展好、把爱国主义教育做好，就必须不断学习，补充知识。他们打算把团员的英雄事迹改编成情景剧，通过喜闻乐见的形式让爱国主义教育更生动。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 陈昕 文/图）