洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区集中开工投产一批重大项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 20:01

　　洛报融媒记者今天从孟津区举行的全省、全市第二期“三个一批”活动暨隆华科技新材料产业园项目开工仪式现场获悉，孟津区此次“开工一批”项目共26个，总投资106.4亿元；“投产一批”项目共14个，总投资51亿元。

　　孟津区新开工的26个项目，涵盖工业、特色农业、现代服务业和基础设施等多个领域。其中，工业项目16个，总投资42.1亿元；特色农业项目2个，总投资2.6亿元；现代服务业项目5个，总投资43.9亿元；基础设施项目3个，总投资17.8亿元。

　　孟津区投产的14个项目中，涉及工业项目8个，总投资29亿元；服务业项目3个，总投资15.3亿元；基础设施项目2个，总投资4.4亿元；社会事业项目1个，总投资2.3亿元。

　　据悉，新开工项目中隆华科技新材料产业园项目总投资9亿元，占地120亩。该项目聚焦高分子复合材料，产品广泛应用于风电可再生能源、轨道交通、航空航天、海洋船舶等领域，是战略新兴产业项目。投产的省重点项目——洛阳石化航煤基地建设项目一期工程，总投资额约10亿元，项目达产后预计实现年销售收入35亿元，年利润1.2亿元。（洛报融媒记者 王艳杰 通讯员 关晓萌）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    国花园拍花

    日喀则 羊湖

    摄趣

    柿子红了
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605