孟津区集中开工投产一批重大项目

洛报融媒记者今天从孟津区举行的全省、全市第二期“三个一批”活动暨隆华科技新材料产业园项目开工仪式现场获悉，孟津区此次“开工一批”项目共26个，总投资106.4亿元；“投产一批”项目共14个，总投资51亿元。

洛报融媒记者今天从孟津区举行的全省、全市第二期“三个一批”活动暨隆华科技新材料产业园项目开工仪式现场获悉，孟津区此次“开工一批”项目共26个，总投资106.4亿元；“投产一批”项目共14个，总投资51亿元。

孟津区新开工的26个项目，涵盖工业、特色农业、现代服务业和基础设施等多个领域。其中，工业项目16个，总投资42.1亿元；特色农业项目2个，总投资2.6亿元；现代服务业项目5个，总投资43.9亿元；基础设施项目3个，总投资17.8亿元。

孟津区投产的14个项目中，涉及工业项目8个，总投资29亿元；服务业项目3个，总投资15.3亿元；基础设施项目2个，总投资4.4亿元；社会事业项目1个，总投资2.3亿元。

据悉，新开工项目中隆华科技新材料产业园项目总投资9亿元，占地120亩。该项目聚焦高分子复合材料，产品广泛应用于风电可再生能源、轨道交通、航空航天、海洋船舶等领域，是战略新兴产业项目。投产的省重点项目——洛阳石化航煤基地建设项目一期工程，总投资额约10亿元，项目达产后预计实现年销售收入35亿元，年利润1.2亿元。（洛报融媒记者 王艳杰 通讯员 关晓萌）