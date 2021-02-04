“益”起行动，用爱填满空巢老人的心

岁岁重阳，今又重阳。在“九月九”这个登高赏秋、饮宴祈福、敬老爱老的节日，有一些老人却只能独坐家中，他们步履蹒跚、行动不便却无人照料；他们渴望热闹，儿女却不在身边，内心的孤寂无人倾诉……他们有一个共同的名字，叫做“空巢老人”。

岁岁重阳，今又重阳。在“九月九”这个登高赏秋、饮宴祈福、敬老爱老的节日，有一些老人却只能独坐家中，他们步履蹒跚、行动不便却无人照料；他们渴望热闹，儿女却不在身边，内心的孤寂无人倾诉……他们有一个共同的名字，叫做“空巢老人”。

为了弘扬尊老敬老的传统美德，让空巢老人感受到社会的温暖与关爱，阿里巴巴天天正能量联合包括洛阳日报报业集团所属媒体在内的全国多家合作媒体，发起“今天让我来陪你”重阳节空巢老人关爱计划，即日起正式招募志愿者。在重阳节到来之际，我们将组织志愿者和爱心人士陪伴空巢老人一起快乐过节。

陪老人说说话、散散步，隔三差五地探望……这些看似微不足道的举动，带给老人的却是家的温度、亲人般的暖意。今年重阳节，受疫情防控的影响，许多在外地的子女无法返乡探望父母，这份来自社会爱心力量的“补位陪伴”将显得尤为珍贵。

据了解，“今天让我来陪你”重阳节空巢老人关爱计划，将在全国寻找100组空巢老人，在重阳节到来之际，组织志愿者和爱心人士进行重点的关爱和帮扶，陪伴他们一起度过一个难忘的重阳节。同时，天天正能量也鼓励志愿者和身边的空巢老人结对，定期对老人进行关怀和探望，帮助他们解决生活中的一些困难和问题，让他们的生活多一份快乐和阳光。

洛阳日报报业集团所属媒体作为此次活动在洛阳市独家联合发起媒体，即日起正式面向全社会招募志愿者。报名志愿者需有助老活动经验，善于和老人沟通，了解空巢老人所面对的困难和需求，有同理心和服务意识。有心理辅导经验的志愿者可优先入选。

联系电话：65233629。

更多活动详情及进展，可关注晚报持续报道及“天天正能量”官方微博、微信(id：zhnlali)。

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人人都有老去的一天，善待身边的老人，就是善待以后的自己。这个重阳节，让我们“益”起行动起来，用爱填满空巢老人的心！（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇）