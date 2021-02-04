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签订诚信承诺书、编印《诚信之本》……这个学校的做法值得点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 20:01

　　“本次考试中要严格遵守考试的规定，保证按规定的程序和要求参加考试……”8日，在汝阳县第二高级中学高一七班的教室，同学们正齐声朗读诚信承诺书，接着同学们依次在承诺书上签上自己的名字。

　　“诚信考试 诚实做人”主题班会一开始，高一七班班主任先阐述了诚信考试的涵义，提升了学生对于诚信考试的认知，同时提醒大家如有舞弊行为需写2000字的说明书并公开向大家道歉。“签字后的承诺书张贴在校园的公示栏内，同学之间可以相互监督”……

　　近年来，汝阳县第二高级中学一直致力于“诚信文化”教育，引领孩子们增强诚信意识，树立“诚信待人、诚信处事、诚信学习、诚信立身”的观念，让“诚信之花”在校园绽放。

　　“每个学期伊始，各班召开诚信教育主题班会，让孩子们树立诚信理念，做一个讲诚信的人。”副校长康怀鹏说，主题活动引导学生树立良好的学习风尚和诚信处世态度，为学生营造公平的竞争环境，有利于优良的学风和校风地树立。

　　记者在汝阳县第二高级中学园内，处处感受到诚信文化的浓厚氛围。

　　诚信墙上，不同的字体，同一个主题，时时刻刻提醒着孩子们：诚者，天之道也；思诚者，人之道也；诚信长廊上，立木为信、不卖病牛、一诺千金……一个个诚信成语典故历久弥香；诚信书屋，无人管理，随时取还，阅读分享，小书屋传递的不仅是图书，更是文明和信任。

　　如今，诚实守信已经成为每一位学生的自觉行为。

　　前不久，高一三班学生李天昊(化名)在参加学校消防演习时，不小心把电话手表遗失。几个小时后，手表又重新回到了他的手上。原来，一名同学在操场上捡到了这块表后主动交给了老师，这才让手表物归原主。

　　康怀鹏说，这学期学校准备编印《诚信之本》，作为学校开展诚信教育的校本教材。从“诗词歌赋诵诚信、名言警句道诚信、成语典故话诚信、故事案例讲诚信、生活处处行诚信、评价展示扬诚信”六个方面进一步引领学生做诚实守信好孩子。（洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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