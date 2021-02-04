国家农机装备创新中心农机平台“心跳数据”突破10万

8日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，由该中心开发的智能农业装备管理平台近日接入活跃农机已突破10万台，其样本不断扩充，为洛阳依托先进农机产业推进乡村振兴提供数据支撑。

8日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，由该中心开发的智能农业装备管理平台近日接入活跃农机已突破10万台，其样本不断扩充，为洛阳依托先进农机产业推进乡村振兴提供数据支撑。

作为“互联网+农业”的重要载体，该平台可以通过安装在农机上的北斗星远程控制器，将分散各地的农机连接到网络系统平台上，从而进行实时监测、统一调度、协调管理。后续平台还能够以农机实时监控数据为基础，在农机管理和农事服务之间建立互动机制，使农机业务管理和社会化服务实现有效融合。

“此次平台农机样本数据达到新高，将推动我们的研发分析提升至新的水平，随之开展的后期应用也将更符合实际生产需求。”国家农机装备创新中心相关负责人表示。

今年上半年，国家农机装备创新中心与专业从事农田灌溉研究的国家级科研机构——中国农业科学院农田灌溉研究所签订战略合作协议，双方通过合作，目前正在持续扩大国家农机装备创新中心智能农业装备平台应用，实现精准化水肥控制和科学化管理。该中心还在今年实现广西甘蔗全程机械化作业的远程检测，助力国家糖业发展支持政策落实。

智慧农业是打造“数字乡村”的题中之义。下一步，国家农机装备创新中心将继续发挥协同创新优势，深入推进物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与农机产业链条深度融合，积极打造“互联网+共享+农业装备”的跨界协同创新体系，辐射带动洛阳乃至河南省打造智能农业装备产业规模国内第一、技术创新世界领先的信息平台及智能化制造产业集群，在农机制造研发领域加速推动“洛阳制造”打造“金字招牌”。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 姜文君 文/图）