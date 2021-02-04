洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国家农机装备创新中心农机平台“心跳数据”突破10万
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 19:36

　　8日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，由该中心开发的智能农业装备管理平台近日接入活跃农机已突破10万台，其样本不断扩充，为洛阳依托先进农机产业推进乡村振兴提供数据支撑。

　　作为“互联网+农业”的重要载体，该平台可以通过安装在农机上的北斗星远程控制器，将分散各地的农机连接到网络系统平台上，从而进行实时监测、统一调度、协调管理。后续平台还能够以农机实时监控数据为基础，在农机管理和农事服务之间建立互动机制，使农机业务管理和社会化服务实现有效融合。

　　“此次平台农机样本数据达到新高，将推动我们的研发分析提升至新的水平，随之开展的后期应用也将更符合实际生产需求。”国家农机装备创新中心相关负责人表示。

　　今年上半年，国家农机装备创新中心与专业从事农田灌溉研究的国家级科研机构——中国农业科学院农田灌溉研究所签订战略合作协议，双方通过合作，目前正在持续扩大国家农机装备创新中心智能农业装备平台应用，实现精准化水肥控制和科学化管理。该中心还在今年实现广西甘蔗全程机械化作业的远程检测，助力国家糖业发展支持政策落实。

　　智慧农业是打造“数字乡村”的题中之义。下一步，国家农机装备创新中心将继续发挥协同创新优势，深入推进物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与农机产业链条深度融合，积极打造“互联网+共享+农业装备”的跨界协同创新体系，辐射带动洛阳乃至河南省打造智能农业装备产业规模国内第一、技术创新世界领先的信息平台及智能化制造产业集群，在农机制造研发领域加速推动“洛阳制造”打造“金字招牌”。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 姜文君 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    国花园拍花

    日喀则 羊湖

    摄趣

    柿子红了
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605