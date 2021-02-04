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洛阳城际公交执行冬季运行时间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 19:33

　　“十一”刚过，不仅人的工作时间变了，车的“工作时间”也变了。快来看看，避免乘车出问题。

　　8日，洛报融媒记者从洛阳交运集团得知，即日起，洛阳城际公交开始执行冬季运行时间。

　　目前，洛阳城际公交共37条，其中，市区与县区间的组团公交线路有30条，除了栾川县，其他县区均有发往市区的组团公交；组团公交线路最多的孟津区，目前有7条。洛阳发往周边地区的都市圈城际公交线路有7条。即日起，这些城际公交线路开始执行冬季运行时间，市民乘车请留意。

　　目前，洛阳组团公交客运票价较原班线客运票价降幅近70%，基本实现3元票价制；全市141个乡镇的2765个建制村全部通车；城际公交正在进行“大站快车”改革，未来，站点、发车时间等将大大优化，相关方案正在制定中。

　　组团公交

　　偃师区(6条)

　　●801路(偃师汽车站—白马寺—洛阳汽车站)，偃师首班5:50、末班18:20；洛阳首班6:15、末班19:30

　　●802路(偃师火车站—金海马家居)，偃师首班6:10、末班18:00；洛阳首班7:10、末班19:10

　　●803路(偃师高中—龙门客运中心)，偃师首班6:30、末班18:30；洛阳首班6:30、末班20:00

　　●805路(牛庄—洛阳汽车站)，偃师首班6:00、末班17:00；洛阳首班8:00、末班19:00。

　　●806路(偃师汽车站—二里头夏都遗址博物馆—龙门客运中心)，偃师首班7:00、末班18:00；洛阳首班7:00、末班18:00

　　●807路(偃师汽车站—二里头夏都遗址博物馆—洛阳汽车站)，偃师首班7:00，末班18:00；洛阳首班7:00，末班18:00

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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