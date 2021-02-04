重大项目101个，总投资1095亿元！洛阳第二期“三个一批”掀热潮

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。经济发展离开项目就是空中楼阁、无源之水。无论是科技创新、产业发展、基础设施建设还是民生改善，都由一个一个具体项目构成。

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。经济发展离开项目就是空中楼阁、无源之水。无论是科技创新、产业发展、基础设施建设还是民生改善，都由一个一个具体项目构成。

8日是国庆节假期后首个工作日，洛阳与全省同步开展2021年第二期“三个一批”活动，再次释放坚持“项目为王”，把项目建设作为经济工作主抓手，聚精会神抓项目、促投资、增动能的鲜明信号。

当日，洛阳市累计签约一批、开工一批、投产一批重大项目101个，总投资达1095亿元，在河洛大地再掀项目建设热潮。未来，高质量项目建设将牵引支撑高质量发展，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供源源不断的新动能。

促签约：前瞻谋划精准招商

瀍河区携手上海海亦集团投资35亿元打造高端隧道装备生产基地；涧西区携手中国航天工业科学技术咨询有限公司及联盟单位云弧集团共建产业创新研究院，促进航空科技成果转化；中建材集团在汝阳投资22亿元打造光伏电池封装材料项目……

8日上午，随着地企各方在合作协议文本上郑重签字，总投资290亿元的24个重大项目成功签约，成为洛阳产业转型发展新的动力源。这也是继今年7月首期“三个一批”活动中签约22个重大项目之后，我市招商引资工作结出的又一次丰硕成果。

亮眼的招商成效背后，是对产业的深度研究谋划和招商引资的强力推动。今年，围绕传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，我市坚持前瞻30年、谋划15年、做实近5年，编制了《洛阳市生产力空间布局与发展规划》，围绕农机装备、轴承、精细化工、节能环保、机器人等优势产业及大数据、文旅文创、储能氢能等未来产业，加大项目谋划力度。

在此基础上，我市坚持以招商引资培育更多增量，加大外出对接招商力度，围绕延链补链强链和产业集聚发展，选准龙头企业，绘制招商图谱，精准开展产业链招商、驻点招商、基金招商，吸引更多优质企业落地洛阳。

同时，我市着力发挥财政资金的引导放大效应，设立总规模100亿元的产业链招商专项基金，采取“投贷联动”方式，推动项目签约落地。今年以来，全市共签约亿元以上招商引资项目252个、投资总额1935亿元。