洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“国风古意 寻踪洛阳”创意活动持续火爆 相关微博话题阅读量破亿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 18:30

　　“我去过很多地方，还是洛阳值得一逛再逛”……刚刚过去的国庆假期，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动引网友“打卡”热潮，今天，微博话题#国风洛阳#阅读量已经破亿。国风美图仍在陆续发布中，快来跟随这些美图继续“打卡”吧！

　　作为2021年河洛文化旅游节“行走洛阳 读懂历史”宣传推广活动之一，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动由市委宣传部指导，洛阳日报报业集团主办。截至目前，该创意活动已经发布多组蕴含国风诗意的震撼美图，龙门石窟、洛阳博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城等悉数亮相，为国风爱好者提供了不一样的“打卡”角度。

　　市民吴女士告诉记者，她在微博上看到国风洛阳的美图，趁国庆假期带女儿去了隋唐洛阳城国家遗址公园、“洛阳八小景”之一的“瀍壑朱樱”。“我们在秋日感受厚重洛阳的一砖一瓦，仿佛来了一场说走就走的旅行，感觉妙不可言！”

　　在微博话题#国风洛阳#中，网友纷纷赞叹大美洛阳，不少外地朋友也表达了想要跟随国风创意美图“打卡”的心愿。“人间仙境，这个画面，这个地方，令我们向往呀！”“古风古韵的地方，好想去看看”“美得一塌糊涂，超想去‘打卡’”“古都洛阳，承载着历史的记忆”“历史的沧桑和都市的繁华，都是洛阳的美好”……截至记者发稿时，微博话题#国风洛阳#阅读量为1.1亿，讨论量为1.1万。

　　据活动主办方介绍，多组国风美图仍在陆续发布中，国风爱好者可继续关注。这些美图是邀请国内顶级拍摄团队、优秀文案设计历时一个多月拍摄制作，并从700余幅作品中精心挑选出来的，汇聚了凸显洛阳历史文化的国风美服、吟诵洛阳厚重历史的诗词歌赋、精妙的书法名家作品和洛阳知名旅游文化地标。网友在新浪微博、头条号搜索话题#国风洛阳#，即可欣赏到不一样的国风洛阳。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    国花园拍花

    日喀则 羊湖

    摄趣

    柿子红了
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605