“国风古意 寻踪洛阳”创意活动持续火爆 相关微博话题阅读量破亿

“我去过很多地方，还是洛阳值得一逛再逛”……刚刚过去的国庆假期，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动引网友“打卡”热潮，今天，微博话题#国风洛阳#阅读量已经破亿。国风美图仍在陆续发布中，快来跟随这些美图继续“打卡”吧！

“我去过很多地方，还是洛阳值得一逛再逛”……刚刚过去的国庆假期，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动引网友“打卡”热潮，今天，微博话题#国风洛阳#阅读量已经破亿。国风美图仍在陆续发布中，快来跟随这些美图继续“打卡”吧！

作为2021年河洛文化旅游节“行走洛阳 读懂历史”宣传推广活动之一，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动由市委宣传部指导，洛阳日报报业集团主办。截至目前，该创意活动已经发布多组蕴含国风诗意的震撼美图，龙门石窟、洛阳博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城等悉数亮相，为国风爱好者提供了不一样的“打卡”角度。

市民吴女士告诉记者，她在微博上看到国风洛阳的美图，趁国庆假期带女儿去了隋唐洛阳城国家遗址公园、“洛阳八小景”之一的“瀍壑朱樱”。“我们在秋日感受厚重洛阳的一砖一瓦，仿佛来了一场说走就走的旅行，感觉妙不可言！”

在微博话题#国风洛阳#中，网友纷纷赞叹大美洛阳，不少外地朋友也表达了想要跟随国风创意美图“打卡”的心愿。“人间仙境，这个画面，这个地方，令我们向往呀！”“古风古韵的地方，好想去看看”“美得一塌糊涂，超想去‘打卡’”“古都洛阳，承载着历史的记忆”“历史的沧桑和都市的繁华，都是洛阳的美好”……截至记者发稿时，微博话题#国风洛阳#阅读量为1.1亿，讨论量为1.1万。

据活动主办方介绍，多组国风美图仍在陆续发布中，国风爱好者可继续关注。这些美图是邀请国内顶级拍摄团队、优秀文案设计历时一个多月拍摄制作，并从700余幅作品中精心挑选出来的，汇聚了凸显洛阳历史文化的国风美服、吟诵洛阳厚重历史的诗词歌赋、精妙的书法名家作品和洛阳知名旅游文化地标。网友在新浪微博、头条号搜索话题#国风洛阳#，即可欣赏到不一样的国风洛阳。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图)