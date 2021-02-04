瀍河区基础教育振兴计划公布 将新建、改扩建中小学7所

8日上午，洛报融媒记者从瀍河区人民政府了解到，日前，瀍河区基础教育振兴计划(2021—2025)已面向社会正式公布。

8日上午，洛报融媒记者从瀍河区人民政府了解到，日前，瀍河区基础教育振兴计划(2021—2025)已面向社会正式公布。

新建、改扩建幼儿园10所，大力发展公办园和民办普惠园，新建、改扩建中小学7所……按照计划，从今年起，瀍河区将通过这一系列措施，力争到2025年实现学前教育更加普惠、义务教育更加优质、教育管理更加科学高效的教育振兴目标，将瀍河区打造成为洛阳的教育新高地。

新建、改扩建幼儿园10所，新增学位2000个以上

计划指出，瀍河区将根据区域产业布局、学龄人口变化趋势等因素，新建、改扩建幼儿园10所，新增学位2000个以上，确保普惠资源供给充足，满足适龄儿童就近入学、入园需求，基本形成条件规范、形式多样、布局合理、师资优良的学前教育公共服务体系；大力发展公办园和民办普惠园，增加公办学位、普惠学位供给，公办率达到55%，普惠率达到86%，“入园贵、入优质园难”的问题有效解决。

除了学前教育，该计划还对瀍河区义务教育的提质做出了明确要求。按照计划，瀍河区将在规定时间内建立和完善义务教育投入长效机制；优化中小学专项规划布局，新建、改扩建学校7所，扩大优质义务教育资源供给，力争省级示范性高中录取率达到20%以上，实现义务教育高位均衡发展。

“我们的目标是到2025年，使全区的中小学成为市级及以上特色学校，3所幼儿园达到省级示范性幼儿园办园标准。”瀍河区教体局相关负责人说，届时，瀍河区将以教育事业的提质增效赋能区域高质量发展。