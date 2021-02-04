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恭喜！洛阳市这些村、镇、园区上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 17:56

　　近日，河南省文化和旅游厅公布了入选2021年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇、休闲观光园区和乡村旅游创客示范基地名单。洛阳市10个村、5个镇、5个园区榜上有名。

龙凤山古镇

　　洛阳市入选河南省乡村旅游特色村10个，分别为：

　　栾川县潭头镇仓房村、新安县铁门镇土古洞村、宜阳县莲庄镇养马村、新安县仓头镇王村村、嵩县饭坡镇沙坡村、栾川县潭头镇王坪村、嵩县车村镇黄水村、洛宁县底张乡草庙岭村、嵩县德亭镇大王沟村、宜阳县莲庄镇陈宅村

　　洛阳市入选河南省乡村旅游特色镇5个，分别为：

　　栾川县栾川乡、宜阳县香鹿山镇、栾川县庙子镇、洛宁县上戈镇、嵩县田湖镇

　　洛阳市入选河南省休闲观光园区5个，分别为：

　　伊滨区诸葛镇倒盏村、新安县石井镇黄河神仙湾休闲农业旅游度假区、洛宁县上戈镇杜河村灵栖谷休闲观光园、栾川县陶湾镇前锋村万花谷、伊川县城关街道办事处龙凤山古镇

　　近年，洛阳市依托原生态、纯天然的山水资源优势，将乡村旅游作为推动乡村振兴和全域旅游的重要抓手，培育了一大批国家和省级乡村旅游特色村、特色镇、休闲观光园区等品牌，在促进脱贫攻坚、消费升级、乡村整治、富民强县等方面发挥了重要作用。下一步，洛阳市将充分利用全市乡村、生态旅游资源优势，多元化推动、集群化发展、特色化建设、规范化管理，全面提升乡村旅游发展质量和服务水平，推动乡村旅游成为促进农村经济发展、农业结构调整、农民增收致富的重要力量。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 王宝瑜 段雨欣 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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