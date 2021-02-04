洛阳集中签约开工投产一批重大项目

根据省委省政府统一部署，8日，我市与全省同步举行第二期“三个一批”活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，推动全市上下进一步树牢“项目为王”导向，持续掀起重点项目建设热潮，以源源不断的项目建设，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力支撑。

我市与全省同步举行第二期“三个一批”活动

我市集中签约开工投产一批重大项目

江凌、徐衣显、杨骁等参加相关活动

根据省委省政府统一部署，8日，我市与全省同步举行第二期“三个一批”活动，集中签约、开工、投产一批重大项目，推动全市上下进一步树牢“项目为王”导向，持续掀起重点项目建设热潮，以源源不断的项目建设，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力支撑。

市委书记江凌，市委副书记、代市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁等先后参加重大项目签约、开工、投产活动。

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。我市坚持把重大项目、产业项目作为重点，按照都市核心区大力发展科创产业、环都市区大力发展先进制造业、南部生态发展区大力发展特色产业的要求，持续加强对产业发展的深度研究，滚动谋划推进“三个一批”项目建设。经省核定，此次我市列入全省第二期“三个一批”项目共101个，总投资达1095亿元。

在重大项目“签约一批”活动中，我市现场签约上海海亦隧道装备生产基地、中建材光伏电池封装材料等19个省级重点项目。从所属领域上看，先进制造业项目9个、占比47.4%，战略新兴项目4个、占比21%，“两新一重”项目6个、占比31.6%；从投资额看，30亿元以上项目1个，为投资35亿元的上海海亦隧道装备生产基地项目，5亿元至30亿元项目16个、占比84.2%。同时，我市还同步签约了航天工业科技云创新产业园等5个市级“三个一批”项目。

随后，我市重大项目“开工一批”活动在位于洛龙区的中航光电高端电子器件产业园工地举行。此次，我市集中开工41个3亿元以上项目，其中，先进制造业项目25个，包括总投资12.8亿元的中钢洛耐年产15万吨环保新型耐火材料产业园等；战略新兴产业项目10个，包括总投资46亿元的古都智创未来产业社区等；基础设施建设项目4个，包括总投资48亿元的郑州至洛阳高速公路等；现代服务业项目2个，包括总投资5亿元的埃文海姆朗宸年产1000台旅居车等。

我市重大项目“投产一批”活动在位于高新区的中航锂电下一代锂离子动力电池智能生产基地进行。江凌等走进企业车间，实地察看生产线运行情况，希望企业进一步把握新能源产业发展机遇，加强科技研发，持续扩大产能，走好以创新引领发展之路。此次活动，我市投产3亿元以上项目41个。从所属领域上看，先进制造业及战略新兴产业项目26个、占63.4%，现代服务业及现代农业项目3个、占7.3%，“两新一重”项目9个、占22%，生态环保及社会民生项目3个、占7.3%；从投资额看，50亿元以上项目1个，10亿元至20亿元项目15个、占36.6%，5亿元至10亿元项目18个、占44%。

王军、孙延文、张玉杰、魏险峰、侯占国、任丽君等分别参加相关活动。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)