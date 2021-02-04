最高奖励30万元！品牌连锁便利店、品牌消费集聚区、老字号赶快申请了

8日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，根据去年我市印发的《洛阳市促进消费提振活力稳定增长实施方案》，市政府安排专项资金，将对打造品牌消费场景、培育引进区域首店项目给予适当支持和奖励。

8日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，根据去年我市印发的《洛阳市促进消费提振活力稳定增长实施方案》，市政府安排专项资金，将对打造品牌消费场景、培育引进区域首店项目给予适当支持和奖励。目前，奖励资金申报工作已经启动，符合条件的企业请在10月16日前向各县区商务部门申报。

申请条件

此项资金支持对象为品牌连锁便利店、品牌消费集聚区、老字号、区域首店和限上企业。要求具有独立法人资格、法人治理结构规范，并正常运营；管理制度科学，信用及财务状况良好；近三年无重大责任事故市内注册的商贸流通企业。

申请奖励资金支持的各类企业，须符合以下条件：

1、品牌连锁便利店应在洛直营门店累计数量达20家以上。

2、品牌消费集聚区应是2020年被国家、省、市评定为品牌消费集聚区。

3、老字号应是2020年被国家商务部、河南省商务厅认定的“中华老字号”“河南老字号”。

4、区域首店应是2020年在洛注册法人公司，引进的国内外连锁品牌旗舰店、全国新品首发体验店、新零售智慧门店。

5、限上企业应是异地批发、零售、住宿、餐饮企业在洛注册法人单位，新纳入限上企业库的企业和在洛注册且在外地开设3个及以上产业活动单位的限上企业。