目前，洛阳不仅拥有许多关于丝绸之路繁华景象的翔实史料记载，还留下了许多闪耀着珍珠般光泽的文化遗存。

丝绸之路的畅通，促进了东西方的商业往来和文化交流。目前，洛阳不仅拥有许多关于丝绸之路繁华景象的翔实史料记载，还留下了许多闪耀着珍珠般光泽的文化遗存。

罗马帝国玻璃瓶

玻璃在古代中国是不折不扣的奢侈品，因为当时中国的玻璃制造技术还不成熟，大量玻璃制品通过丝绸之路，从遥远国度而来。当时先进的国外玻璃器皿被运往中国即是东西方交流有力的实证。

在洛阳博物馆中，有一件出土于东汉墓葬的玻璃瓶，它外表呈黄绿色，从口部到底部有一道道旋转的白色拉丝花纹，线条自然流畅。根据年代和工艺，推测它来自罗马帝国。如果没有东汉班超经营西域，很难想象这么一个小小的玻璃瓶如何远行万里来到洛阳。

胡旋舞

唐代，古代中国文化交流互鉴达到最盛期，它接纳并融合了来自世界各地的文化。正是这种交流与融合，使唐代的政治、经济、文化、艺术、宗教等方面的发展都达到了前所未有的繁盛。

唐代的洛阳是国际大都市，中外风俗、饮食文化、艺术成就相互影响、渗透，胡服、胡饼、胡旋舞一度风靡洛城。

史书记载，唐高宗和武则天时期，社会上一度流行汉人穿胡服的风尚，不仅男人穿，连女子也穿。

洛阳人爱吃面食，胡饼在洛阳广受喜爱。白居易有诗为证：“胡麻饼样学京都，面脆油香新出炉。寄与饥馋杨大使，尝看得似辅兴无。”另外，还有从西域毕国传来的叫毕罗的带馅儿面点，这些域外食物很受唐朝人青睐。

除了衣、食方面，胡人也带来了充满异域风情的乐舞，其中就包括风靡一时的《胡旋舞》。据《旧唐书》等记载，此舞出自康国，因“急转如风”而得名，主要的伴奏乐器是鼓、笛等。《胡旋舞》传入中原后，受到人们的追捧。