洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日洛阳阴天有小阵雨 气温11℃到17℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.08 08:48

　　国庆假期后半程，阴雨连绵，气温直线下降，不少人怀念晴暖天气。

　　河南省气象服务中心预报，今天全省大部分地区气温仍持续较低。预计9日后，全省气温将会逐渐回升。提醒大家要及时添加衣物，注意保暖。

　　中国天气网称，在气温方面，6日，受阴雨和冷空气影响，我国北方多地气温创下半年来新低，江南高温缓解。同时新一轮冷空气也从新疆发端，并将东移南下影响我国。预计7日至9日，新疆、西北地区东部气温将下降4℃～8℃，局地降温10℃以上；10日至11日，冷空气继续东移影响我国东部和南方地区。

　　从今天开始，冷空气将陆续影响我国西北、华北及其以南的地区。这股冷空气将彻底赶走南方的秋老虎，贵州等地迟到的秋天终于也要到来了。

　　来看看最新一周的天气情况。洛阳市气象台发布“周天气预报”称，未来一周前期受高空西南气流和地面冷空气共同影响，我市多阴雨天气。9日夜里到10日受冷空气影响，我市有4级到5级西北风，阵风6级到7级。来看看具体天气情况。

　　今天：阴天有小阵雨，南部山区局地有中雨，东北风2级到3级，气温11℃到17℃；

　　明天：阴天有分散性阵雨，偏东风2级到3级转西北风3级左右，气温12℃到21℃；

　　10日(周日)：多云间晴天，局地有阵雨，西北风4级到5级，气温11℃到19℃；

　　11日(周一)：多云，气温10℃到17℃；

　　12日(周二)：多云到晴天，气温10℃到19℃；

　　13日(周三)：多云间晴天，气温9℃到21℃；

　　14日(周四)：多云到晴天，气温11℃到22℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    国花园拍花

    日喀则 羊湖

    摄趣

    秋菊飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605