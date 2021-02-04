今日洛阳阴天有小阵雨 气温11℃到17℃

洛阳今天阴天有小阵雨，南部山区局地有中雨，东北风2级到3级，气温11℃到17℃。

国庆假期后半程，阴雨连绵，气温直线下降，不少人怀念晴暖天气。

河南省气象服务中心预报，今天全省大部分地区气温仍持续较低。预计9日后，全省气温将会逐渐回升。提醒大家要及时添加衣物，注意保暖。

中国天气网称，在气温方面，6日，受阴雨和冷空气影响，我国北方多地气温创下半年来新低，江南高温缓解。同时新一轮冷空气也从新疆发端，并将东移南下影响我国。预计7日至9日，新疆、西北地区东部气温将下降4℃～8℃，局地降温10℃以上；10日至11日，冷空气继续东移影响我国东部和南方地区。

从今天开始，冷空气将陆续影响我国西北、华北及其以南的地区。这股冷空气将彻底赶走南方的秋老虎，贵州等地迟到的秋天终于也要到来了。

来看看最新一周的天气情况。洛阳市气象台发布“周天气预报”称，未来一周前期受高空西南气流和地面冷空气共同影响，我市多阴雨天气。9日夜里到10日受冷空气影响，我市有4级到5级西北风，阵风6级到7级。来看看具体天气情况。

今天：阴天有小阵雨，南部山区局地有中雨，东北风2级到3级，气温11℃到17℃；

明天：阴天有分散性阵雨，偏东风2级到3级转西北风3级左右，气温12℃到21℃；

10日(周日)：多云间晴天，局地有阵雨，西北风4级到5级，气温11℃到19℃；

11日(周一)：多云，气温10℃到17℃；

12日(周二)：多云到晴天，气温10℃到19℃；

13日(周三)：多云间晴天，气温9℃到21℃；

14日(周四)：多云到晴天，气温11℃到22℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)