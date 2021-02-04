国庆假期，洛阳有380个重点项目不停工

国庆假期，我市重点项目建设如火如荼。1日，在洛阳科技馆项目现场，记者看到，该项目主体土建部分已封顶，正在进行五层钢结构的拼接和吊装工作。

国庆假期，我市重点项目建设如火如荼。

1日，在洛阳科技馆项目现场，记者看到，该项目主体土建部分已封顶，正在进行五层钢结构的拼接和吊装工作。

今年以来，我市上下牢固树立“项目为王”鲜明导向，围绕建强副中心、形成增长极，扎实开展“三个一批”活动，加快推进省市重点项目建设，取得了积极成效。

为贯彻落实市第十二次党代会精神，全面服务保障重点项目建设，国庆假期前夕，市重点项目建设服务中心向全市重点项目建设单位发出倡议书，倡议国庆假期项目建设不停工、不停产，抢工期、赶进度、保运转，全面冲刺四季度，确保年底完成省市重点项目建设年度目标任务，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌打下坚实基础。

倡议得到我市广大项目建设单位的积极响应。在万基控股集团2×60万千瓦热电联产机组、航空航天智创产业园、格力(洛阳)冰箱及洗衣机生产基地、洛阳奥林匹克中心、黄河流域非物质文化遗产保护展示中心、新唐街等项目现场，广大建设者们以坚守和汗水谱写国庆“施工协奏曲”，用这种独特的方式表达对祖国的热爱。

据统计，全市2021年重点项目共529个，其中已竣工项目107个，除28个前期及未开工项目，目前在建项目394个。今年国庆假期，全市有380个重点项目不停工，占在建项目的96.4%。

市重点项目建设服务中心相关负责人介绍，第四季度，我市列入全省第二期“三个一批”项目共101个，总投资1095亿元。其中，“签约一批”项目19个，居全省第3位；“投产一批”项目41个，居全省第1位；“开工一批”项目41个，居全省第1位。下一步，我市将强化项目谋划储备，强力推进招商引资，紧盯签约项目落地率、落地项目开工率、开工项目投资率、投产项目达效率，确保“三个一批”项目顺利落地、快速建设、早日见效。(记者 李迎博 通讯员 高雷杰)