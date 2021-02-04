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洛阳广大党员干部群众认真学习市第十二次党代会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 08:41

　　连日来，我市广大党员干部群众认真学习领会市第十二次党代会精神，结合自身工作，做好转化文章，确保市党代会精神在本地区本部门本岗位落地落实，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献更大力量。

　　市发改委、市水利局、市科技局、市工信局等单位第一时间召开会议，传达学习市党代会精神。大家一致认为，要把学习贯彻市党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，掌握最新要求，把握最新方向，以洛阳在新发展阶段的使命目标为己任，把思想和行动真正统一到市党代会的部署要求上来，把智慧和力量真正凝聚到落实市党代会提出的各项目标任务上来，立足部门职能，找准工作的着力点和突破口，引导广大党员干部躬身入局、奋勇争先、干出成绩。

　　近日，“市党代会精神大学习大讨论”活动在市商务局深入开展。“我们将尽快确定一批调研课题，由局领导带头‘走出去’‘沉下去’，力争尽快形成一批可供市委市政府采用的重要成果。”该局相关负责人表示。

　　高新区直机关工委在区直机关和辖区企业约1000名党员中，开展“学报告、懂业务、真落实”应知应会学习活动。“通过这种形式督促大家原汁原味学，真正把报告内容学深悟透。”高新区直机关工委相关负责人表示，将充分利用“三会一课”、专题讲座等形式，掀起学习热潮，全面落实“一线工作法”，以更宽的视野、更大的力度、更强的紧迫感，推动报告部署的各项工作条条落实、件件落地、事事见效。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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