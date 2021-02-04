“一元午餐”暖人心，无人值守见诚信

“中天门广场支起了大锅，主食有热腾腾的汤面条和馒头，每份主食配有西红柿、黄瓜、蒸红薯和茶叶蛋……”国庆长假期间，栾川老君山景区推出无人值守“一元午餐”，引起央视等媒体关注。

无人值守“一元午餐”付款现场

“中天门广场支起了大锅，主食有热腾腾的汤面条和馒头，每份主食配有西红柿、黄瓜、蒸红薯和茶叶蛋……”国庆长假期间，栾川老君山景区推出无人值守“一元午餐”，引起央视等媒体关注。“一元午餐”为游客提供了方便，“无人值守”则体现了游客的诚信。

近日，记者在无人值守“一元午餐”付款现场看到，一张桌子上放着一个完全敞开口的收款箱，收款箱上写着“无人值守，自觉投币，自助找零”。吃饭的游客也可以在收款箱上扫码支付，支付环节全程无人值守。

记者观察发现，现场游客自觉排队支付，秩序井然，还有一些游客多支付了费用。来自伊川的张先生好奇地用手机扫码支付并取了一份午餐，吃过午餐后，他表示，这一举措既是景区方便游客的暖心之举，也是对游客诚信的考验。来自北京的陈女士说：“景区信任我们，我们不能辜负这份信任，要答好这道诚信题。”

老君山景区相关负责人介绍，今年是他们推出国庆“一元午餐”的第五个年头，他们用往年游客多给的钱购买了当地的土鸡蛋制成茶叶蛋，来庆祝“一元午餐”的五周岁生日，同时丰富“一元午餐”的品种。

“今年国庆7天假期，景区共卖出‘一元午餐’25320份，按正常计算收入应该是25320元，但实际收入是26147元，多了827元。”该负责人说，“这些多出来的钱是信任，是游客诚信的体现。”

民无信不立，商无信不兴。近年，在河洛大地类似无人值守的摊位有很多，无人值守菜摊、无人值守西瓜摊、无人值守杂货摊……无人值守摊位就像一面镜子，照出了诚信的社会生态；它打破传统，让诚信搭桥，构建起经营者和消费者之间特殊的沟通模式，让我们看到了诚信的美好，也体会到了洛阳这座城市的文明和温度。（记者 贾臻 通讯员 吴楠 文/图）