游人如织！洛阳城市“IP”火爆国庆文旅盛宴

洛阳跻身中国文旅产业指数研究院发布的国庆热门旅游目的地城市20强榜单，龙门石窟登顶携程发布的河南省热门景区排行榜榜首，央视、新华社等主流媒体频频关注洛阳……刚刚过去的国庆假期，洛阳文旅市场持续火热。

龙门石窟

洛阳跻身中国文旅产业指数研究院发布的国庆热门旅游目的地城市20强榜单，龙门石窟登顶携程发布的河南省热门景区排行榜榜首，央视、新华社等主流媒体频频关注洛阳……刚刚过去的国庆假期，洛阳文旅市场持续火热。

统计数据显示，10月1日至7日，洛阳市共接待游客623.63万人次，旅游总收入51.67亿元。

国旗飘扬迎国庆 洛阳街头洋溢“中国红”

这份可喜的成绩单背后，有精心“烹制”的“文旅大餐”——

第四届中原国际文化旅游产业博览会

重磅活动“联袂登场”。国庆节前夕，洛阳下半年重量级文旅盛会——2021河洛文化旅游节于9月29日盛大开幕。当天，以“新户外、新消费、新生活”为主题的第四届中原国际文化旅游产业博览会搭建文旅产业发展高端平台，汇集17个国家和地区近300家企业万余种展品参展，齐聚四大户外潮流板块，沉浸式、场景化的布展形式引领国内旅游产业新潮流，充分体现了“国际化、专业化、市场化”的导向，激发文旅市场消费潜力。短短4天时间，博览会共接待游客8.69万人次，实现总交易8350万元；投融资洽谈会现场签约18个重大文旅项目，涉及投资总额126亿元，推动文旅产业升级。

黄河非遗国际创意周

9月30日至10月7日，黄河非遗国际创意周闪亮登场，将黄河流域的非物质文化遗产“一展打尽”，非遗美食、非遗表演、传统工艺令人流连忘返，给广大游客和市民提供高质量文化体验，用创意抢占文旅融合“新风口”。

夜游龙门古街 感受悠悠古韵

国潮国风吸粉强劲。国庆假期，龙门石窟景区结合《龙门金刚》“出圈”热度，推出“金刚奇妙游”，以新潮的游玩方式结合传统文化的深度体验，让游客走进景区，相约卢舍那，品龙门夜象。央视、新华社等主流媒体多次报道景区盛况，其中，央视综合频道《新闻30分》以《艺术瑰宝龙门石窟国庆氛围别样浓》为题进行报道。

应天门灯光秀

随着《登场了！洛阳》持续热播，隋唐洛阳城国家遗址公园开展“登场了，隋唐洛阳城”系列活动，沉浸式演艺《唐宫乐宴》让游客通过角色扮演，开启着唐装、画黛眉、品唐茶、登阙楼的体验；《九洲诗会》上执笔成诗，抒情言志，让游客感受古时文人雅士之风采；《天堂茶宴》活动可沉浸式感受古代人品茶赏乐的惬意；文创店内，《登场了！洛阳》联名款文创考古盲盒吸引众多游客“考古挖宝”。