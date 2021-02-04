57.08万人次！多次上央视！奇境栾川这个国庆长假太赞了！

国庆七天长假，奇境栾川精彩不断！据统计，十一期间，全县共接待游客57.08万人次，实现旅游综合收入4.09亿元，

国庆七天长假，

奇境栾川精彩不断！

据统计，十一期间，

全县共接待游客57.08万人次，

实现旅游综合收入4.09亿元，

游客们在这里度过了一个幸福的节日！

今年十一假期，全县统筹推进疫情防控、安全生产、市场运营、行业监管等各项旅游接待工作，实现“安全、秩序、质量、效益、文明”五统一的工作目标。

01

氛围创造有新意

国庆期间，全县各主要街道、休闲广场、沿街门店、旅游景区全部悬挂国旗，处处洋溢着国庆氛围；县图书馆、文化馆等公共文化场所寓教于乐迎国庆文化活动；《长津湖》、《我和我的父辈》等热门影片在奥斯卡、魔影两家影院的上座率达80%以上，丰富了游客精神文化生活。

02

旅游活动有特色

各大景区纷纷推出特色活动，提升景区人气和入园人数。老君山景区推出“一元午餐”升级版及爱心助农活动；鸡冠洞景区举办传递巨幅国旗迎国庆、歌唱祖国活动；重渡沟景区举办“登高望远强身健体”全民趣味登山闯关赛；伏牛山滑雪度假乐园室内滑雪馆吸引来自全国各地的滑雪爱好者体验冰雪乐趣；龙峪湾景区“帐篷露营”活动吸引大量游客欢聚森林氧吧；养子沟景区免费为游客提供美味的“大唐烩菜”。

03

宣传报道有分量

十一期间，全县旅游接待工作多次受到中央级新闻媒体宣传报道、点名表扬。老君山景区惊现秋日云海奇观、连续5年推出无人值守“一元午餐”等话题再次上升热点，相继被央视1套、央视2套、央视13套、澎湃新闻、人民日报、河南电视台等栏目相继报道，引起社会各界人士的广泛关注；王坪村铁路小镇的美丽画面出现在央视13套《新闻直播间》节目中。

04

旅游消费有增长

10月1日至4日，全县旅游景区景点车水马龙、人潮涌动，旅游市场购销两旺，县城宾馆住宿率达到95%以上，精品民宿住宿率达到75%以上。新南小镇、庄子村等乡村旅游点异常火爆，营业收入屡创新高。

05

文旅融合有载体

组织开展非遗下乡、戏曲下乡、图书下乡、电影下乡等各具特色的文化活动，丰富了乡村旅游文化内涵。抱犊寨景区排演的红色经典剧目《血战抱犊寨》深受广大游客喜爱。

06

服务接待有保障

在县旅游工作领导小组的正确领导下，全县上下齐心协力，县领导带队，下沉一线，深入各文旅企业督导疫情防控、旅游安全、游览秩序等工作，确保假期旅游接待安全有序，县文旅、公安、交警、交通运输、应急管理、市场监管、卫健、城市管理、市政园林绿化、文明办、气象、高速公路发展公司等部门全员坚守岗位，为游客出行保驾护航。各景区充分发挥智慧旅游作用，全面实行实名制网上预约购票，严格落实疫情防控及旅游安全各项举措，确保游客生命健康安全。

奇境栾川，精彩不断，

炫彩金秋，将有巨大惊喜等着您！

关注我们，期待您的莅临！⑧