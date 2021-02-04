“辛苦指数”换来“幸福指数”！国庆假期，一大批党员干部职工用行动守望万家灯火

国庆前夕胜利召开的市第十二次党代会，明确了“重振洛阳辉煌”的历史使命。刚刚过去的国庆假期，在河洛大地的各条战线上，都有一群人选择不回家、不出游、不放假。他们奔波在防汛救灾第一线，忙碌在疫情防控最前沿，坚守在车水马龙的大街小巷，穿梭在游人如织的景区游园，奋战在如火如荼的施工一线，用行动守望万家灯火，用汗水为发展添砖加瓦。

10月1日，在洛阳市图书馆广场，近百名市民和读者组成“十一”字样

“坚守岗位，奋斗有我。”

国庆前夕胜利召开的市第十二次党代会，明确了“重振洛阳辉煌”的历史使命。刚刚过去的国庆假期，在河洛大地的各条战线上，都有一群人选择不回家、不出游、不放假。他们奔波在防汛救灾第一线，忙碌在疫情防控最前沿，坚守在车水马龙的大街小巷，穿梭在游人如织的景区游园，奋战在如火如荼的施工一线，用行动守望万家灯火，用汗水为发展添砖加瓦。

铁路民警服务旅客

面对采访，大家都说，新征程已经开启，坚守岗位是最美的赶考姿态，以我们的辛苦指数换取群众的幸福指数，让更多人感受洛阳城市的品质与温度、发展的活力与脉动，这本身就是一种幸福感，就是对家国情怀最好的印证。

豫西黄河河务局工作人员巡堤查险

团结起来抗风雨

2021年国庆，注定让每个嵩县白河镇干部群众刻骨铭心。9月24日，这个位于伏牛山腹地的山区乡镇，遭遇了罕见的强降雨天气。灾后重建的党旗红，成为这里乡村国庆的“主色调”。

妥善安置受灾群众567户，全面抢通电力、供水、道路设施，逐户开展防返贫监测，全域铺开小流域清淤疏浚……国庆假期，白河镇所有党员干部无一人休假、请假，全部和乡亲们融在一起、干在一起，全力开展生产自救、重建家园。

“党员干部的坚守，点燃了乡亲们心头的一团火。”该镇党委书记张会武感慨道，尽管满目疮痍，尽管满身疲惫，但大伙的信念更加坚毅，“只要人在，一切都在，团结起来，一定能把家乡建设得更好！”

豫西黄河河务局工作人员安装水尺

不止在白河。受秋雨持续影响，黄河连续发生编号洪水，黄河中下游河道长时间大流量行洪，控导工程面临考验，滩区防守压力增大。在孟津、新安沿黄地区，基层干部巡河护堤、日夜坚守，防患于未然、处置于未有，全力确保了黄河安澜和人民生命财产安全。

“哪里有雨情汛情，哪里就有旗帜在飘扬，就有党员在坚守。”国庆假期，市县应急指挥中心、防汛指挥部也24小时灯火通明，水利、气象、应急、自然资源和规划等部门左右协同、上下联动、日夜守护，和广大群众一起筑就了防线救灾的“坚强防线”。

国庆假期，洛阳疾控外环境监测不休假

日夜坚守护平安

安全是最大的民生。国庆黄金周，人员流动增加，聚集性活动增加，疫情防控、社会稳定、安全生产关系千家万户的切身利益。

测量体温、查验健康码、规范配套口罩、排队“一米线”……在重点景区、大型商场、居民小区，疫情防控党员先锋岗随处可见，党员志愿者们一丝不苟地做好疫情防控的每一项举措。“群众是疫情防控的参与者，也是受益者。把牢防疫的关口，守好群众的健康，苦点累点，值得！”洛龙区定鼎门社区党委书记赵春阳说。

洛阳交警：精准研判路况 全力保障畅通

交通出行是否顺畅，社会秩序是否稳定，直接影响着群众和游客的假日体验。作为市第十二次党代会代表，洛龙公安分局副局长潘丹勇把“建设更高水平的平安洛阳”的使命，带到了假日值守的岗位上。