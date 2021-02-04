黄河面临严重秋汛　洛阳这些地方务必远离【视频】

近期，受黄河中游持续降雨影响，黄河面临严重秋汛，黄河孟津段防汛形势严峻，洛河、伊河等河流水位相对平稳。目前，小浪底水利枢纽管理中心、豫西黄河河务局、孟津区防汛抗旱指挥部等多个部门24小时值守，确保平稳度汛。

近期，受黄河中游持续降雨影响，黄河面临严重秋汛，黄河孟津段防汛形势严峻，洛河、伊河等河流水位相对平稳。目前，小浪底水利枢纽管理中心、豫西黄河河务局、孟津区防汛抗旱指挥部等多个部门24小时值守，确保平稳度汛。

据黄河网消息，受渭河、黄河北干流来水共同影响，黄河中游干流潼关水文站10月5日23时流量涨至5090立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“黄河2021年第3号洪水”。

豫西黄河河务局工作人员安装水尺

7日，洛报融媒记者从小浪底水利枢纽管理中心获悉，为应对“黄河2021年第3号洪水”，7日16时开始，小浪底水库下泄流量调整为3800立方米/秒。受上游持续来水影响，7日17时12分，小浪底水库水位达到270.94米，即将突破10月2日9时18分的建库以来最高水位271.18米。

据悉，目前黄河中下游水旱灾害防御仍维持Ⅲ级应急响应，防汛形势异常严峻，为减轻黄河干支流洪水叠加造成的下游防洪压力，黄河干流小浪底水库全力投入防洪运用，拦洪削峰。同时与洛河故县、伊河陆浑、沁河河口村等水库实时科学错峰调度，确保下游河道不漫滩，保障防洪安全。

受上游持续来水影响，黄河孟津段情况如何？

豫西黄河河务局工作人员巡堤查险

7日上午，记者在黄河孟津段看到，靠近黄河岸边的道路已全部封锁，严禁无关人员进入河道周边区域。黄河水流湍急，豫西黄河河务局的工作人员正在岸边的控导工程上巡查，河岸边随处可见应急抢险设备和防汛值班人员住宿的帐篷等。

“为确保安全度汛，我们全员上线，24小时值守在一线巡坝查险。”豫西黄河河务局相关负责人表示，当前仍然处于黄河主汛期，天气形势复杂多变，接下来仍将加强对黄河汛情的分析研判，强化工程查险、报险和抢险工作，做好黄河防汛上的技术参谋。

面对当前黄河孟津段严峻的防汛形势，孟津区防汛抗旱指挥部成立黄河抗洪抢险前线指挥部，组成防御黄河洪水工作专班，全力应对黄河洪水，预置救援力量到关键地段、备足救援物资就近存放、做好群众避险转移和安置工作，全力保障黄河安全度汛。

此外，据洛阳水文资源勘测局7日8时河道水情数据，洛河、伊河、伊洛河等洛阳市主要河流水位平稳，无明显上涨趋势。

孟津区防汛抗旱指挥部郑重提醒市民，近期黄河水位高，流量大，持续时间长，河岸土质存在大面积坍塌的风险，要远离黄河沿线及周边危险地域。近期不要进入小浪底库区下游及周边河道沟岔、生产道路；不要进入整个沿黄生态廊道孟津段，不要靠近滩内黄河控导工程，不要在河道钓鱼、摄影、停留、观水。(记者 王雨 王艳杰 文/图/视频 通讯员 史帅斌 关晓萌)