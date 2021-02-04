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国庆期间，洛阳市110接报有效警情11388起，环比下降18%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 19:16

　　1日8时至7日8时，洛阳市110共接报有效警情11388起，日均1898起，环比下降18%。

　　7日洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，今年国庆节期间，洛阳警方持续加强巡逻防控，全力以赴排隐患、保畅通，确保了我市社会大局持续稳定。

　　国庆节期间，洛阳警方启动一级巡逻防控模式和公安武警联勤武装巡逻一级勤务模式，全市累计出动巡逻警力9610余人次、各类巡逻车辆2570余台次，突出重点部位和人员密集场所的巡逻防控，最大限度提高街面见警率，震慑犯罪、服务群众。同时，针对节假日绺窃警情多发，提前增加警力投入，重点加大对主要商业街区、景区、公交、地铁等案件易发部位绺窃犯罪的打击力度。

　　在保畅通方面，洛阳警方强化道路交通秩序管控，紧盯景区、商圈周边重点道路和早晚高峰，加强指挥疏导和酒醉驾等重点违法查处力度。节日期间，全市共查处各类交通违法1.05万例，其中酒驾醉驾63例，“三超一疲”51例，行人、非机动车违法2514例。

　　值得称道的是，今年国庆假期期间，市公安局创新开展“我换战友站班岗”活动，局直单位300余名领导干部积极投身到全市警务工作繁重区域，开展一线执勤。广大民警在执勤时，积极主动服务市民、游客，让大家暖意浓浓、倍感安心。

　　10月1日，来洛旅游的潘女士，不慎将手机遗失在青年宫地铁站。市公安局轨道分局青年宫站警务室接到求助调阅监控后，发现手机被两名貌似情侣的年轻人捡走。虽然没找到这对情侣，但他们体貌特征深深印在该警务室民警、辅警的心里。

　　2日，该警务室辅警胡新建休息回到洛宁老家，在县城路边吃饭时，看到一对男女骑电动车从旁边经过，体貌特征很像捡走手机的俩年轻人。胡新建撂下碗筷，迅速扫了一辆单车追赶，等红绿灯时，经近距离观察，确认他们就是在青年宫地铁站捡走手机的人。

　　胡新建表明身份，经细致劝说、讲明利害后，两人承认捡到一部手机，表示愿意归还并委托胡新建带回洛阳。

　　“感谢咱轨道公安、感谢洛阳的公安民警！”3日，潘女士专门为民警送去一面锦旗和感谢信，她说，“本来都不抱希望了，但警察不辞辛苦，把这件小事放在心上，帮我找回了手机。”

　　数据显示，1日8时至7日8时，洛阳市刑事警情同比下降9.8%，治安警情同比下降17.4%，交通事故同比下降3.8%，群众求助同比上升15.7%，全市社会大局稳定、治安秩序良好。（记者 申利超 通讯员 田金锋 程昊　图由警方提供)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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