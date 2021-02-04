先睹为快！洛阳市十四运会开幕式有这些亮点【视频】

10月11日晚8点，备受瞩目的洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称市十四运会)开幕式将在宜阳县体育中心体育场举行。入场式之外，本届市运会的文艺演出同样异彩纷呈，洛报融媒记者现场采访了开幕式总导演韩龙，听他介绍开幕式的几大亮点。

10月11日晚8点，备受瞩目的洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会(以下简称市十四运会)开幕式将在宜阳县体育中心体育场举行。入场式之外，本届市运会的文艺演出同样异彩纷呈，洛报融媒记者现场采访了开幕式总导演韩龙，听他介绍开幕式的几大亮点。

亮点一：市运会首次在县区举办，舞美灯光效果将创历届之最

记者了解到，本届市运会开幕式主题为“前进之光·逐梦洛阳”，按照“热烈、隆重、安全、节俭”的原则，将统筹兼顾常态化疫情防控和现场演出效果，充分展示我市各县区近年来经济社会发展成就和全民健身活动成果，讴歌时代，振奋精神，提振信心。

开幕式时长为90分钟，分为入场式和文艺演出两大部分。

记者在宜阳县体育中心体育场的内场看到，工作人员正在加紧搭建演出舞台。“这是市运会首次在县区举办，其规模和演出效果将创历届之最。”韩龙说，为了营造隆重热烈的氛围，开幕式现场舞台将搭建一块近400平方米的巨型LED背景屏幕，导演组还从外地调集国内一流的舞美灯光设备。演出当晚，绚丽多彩的灯光配合巨型屏幕内如梦似幻的画面，与现场人员宏大的演出场景交相辉映，将为广大观众奉上一场精彩的视觉盛宴。

亮点二：节目编排凸显“新”字，彰显河洛文化底蕴

据介绍，围绕“前进之光·逐梦洛阳”这一主题，开幕式设置了“洛水逐新潮”“古都展新颜”“百年启新程”三个篇章。

“各篇章的内容均凸显一个‘新’字，寓意洛阳站在新的历史起点，在‘建强副中心形成增长极’的道路上斗志昂扬、阔步向前。”韩龙说，节目编排方面，将充分展示河洛文化深厚底蕴以及全民健身、健康中国等战略。

其中，在“洛水逐新潮”篇章中，以地方特色的鼓舞——《鼓动中原》开篇，极富韵律和震撼力的鼓声，将迅速点燃观众们的激情。

据了解，在演出形式方面，开幕式文艺演出含舞蹈、情景歌舞、河洛大鼓、健身球操等艺术形式，其中情景歌舞《洛河水流过我家乡》、河洛大鼓《千年古都崭新颜》等节目将展示洛阳发展成果；主题歌舞《托起明天》等节目，将描绘洛阳美好的发展蓝图。

亮点三：群众参与度高，还有两位神秘嘉宾助阵

“我们还特别邀请了两位国家级艺术大师助阵。这两位神秘嘉宾的亲临，也将为市运会增添喜庆热烈的氛围。”韩龙表示，整台晚会的演职人员超过3500人，包括70多岁的老人和十多岁的中学生，涵盖老、中、青、少4个年龄段，是群众参与度最高的一届。目前，全部演职人员在确保落实各项防疫措施的前提下，抓紧开展合练和彩排，力争为广大市民留下美好难忘的记忆。

据悉，市十四运会开幕式不仅将通过电视直播，还将通过手机客户端、电脑终端以及广播音频等形式进行直播，将成为传播手段最为多元化的一届市运会。（记者 孟山 文/图/视频 通讯员 田义伟）