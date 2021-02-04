洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提供116个岗位！洛阳将举办公益性岗位招聘会　
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 19:16

　　7日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难人员就业，13日上午，也就是下周三，洛阳市将举办2021年下半年市直单位公益性岗位招聘会。

　　本次招聘会是洛阳市今年举办的第二场市直单位公益性岗位招聘会，31家用人单位将提供116个公益性岗位，涵盖交通协管、园林绿化、卫生保洁、文印收发等服务岗位。

　　公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员，主要包括以下人群：

　　●城镇零就业家庭成员；

　　●距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

　　●登记失业半年以上的长期失业人员；

　　●正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

　　●就业困难的被征地农民；

　　●失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

　　10月13日9时至12时，招聘会将在位于洛阳会展中心的洛阳市人力资源市场举办，市内可乘坐28路、31路、35路、39路、57路、62路、63路、70路公交车到达。因疫情防控需要，求职人员需佩戴口罩，出示健康码，携带本人身份证入场。

　　重点提醒，符合条件的登记失业人员在参加面试前，需持本人身份证、就业创业证(就业失业登记证)及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查。

　　如有应聘意向，可登录洛阳市人力资源和社会保障局官网、洛阳人才网、洛阳就业网查看此次招聘会详情。(记者 牛鹏远 通讯员 李帆 张勇)

 

 
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    人物写真

    雨后晚霞

    王城菊展掠影

    随拍
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605