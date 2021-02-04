提供116个岗位！洛阳将举办公益性岗位招聘会　

7日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难人员就业，13日上午，也就是下周三，洛阳市将举办2021年下半年市直单位公益性岗位招聘会。

7日，洛报融媒记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难人员就业，13日上午，也就是下周三，洛阳市将举办2021年下半年市直单位公益性岗位招聘会。

本次招聘会是洛阳市今年举办的第二场市直单位公益性岗位招聘会，31家用人单位将提供116个公益性岗位，涵盖交通协管、园林绿化、卫生保洁、文印收发等服务岗位。

公益性岗位的安置对象为国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员，主要包括以下人群：

●城镇零就业家庭成员；

●距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

●登记失业半年以上的长期失业人员；

●正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

●就业困难的被征地农民；

●失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

10月13日9时至12时，招聘会将在位于洛阳会展中心的洛阳市人力资源市场举办，市内可乘坐28路、31路、35路、39路、57路、62路、63路、70路公交车到达。因疫情防控需要，求职人员需佩戴口罩，出示健康码，携带本人身份证入场。

重点提醒，符合条件的登记失业人员在参加面试前，需持本人身份证、就业创业证(就业失业登记证)及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查。

如有应聘意向，可登录洛阳市人力资源和社会保障局官网、洛阳人才网、洛阳就业网查看此次招聘会详情。(记者 牛鹏远 通讯员 李帆 张勇)