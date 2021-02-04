洛阳逾10万名网友参与“向国旗献礼”网上签名寄语活动

“请党放心，强国有我！我是第261089位向国旗敬礼者。”洛阳市双语实验小学学生曹依祎在妈妈的陪伴下，伴随着庄严肃穆的国歌，在电脑上点击了“向国旗敬礼”，并向国旗致敬。曹依祎的妈妈向记者表示，“向国旗献礼”活动让孩子更深入了解国庆节的意义，增进热爱祖国的情感。

“请党放心，强国有我！我是第261089位向国旗敬礼者。”洛阳市双语实验小学学生曹依祎在妈妈的陪伴下，伴随着庄严肃穆的国歌，在电脑上点击了“向国旗敬礼”，并向国旗致敬。曹依祎的妈妈向记者表示，“向国旗献礼”活动让孩子更深入了解国庆节的意义，增进热爱祖国的情感。

在中国共产党成立100周年，中华人民共和国成立72周年之际，中国文明网2021“向国旗敬礼”网络文明传播活动在“十一”国庆节正式启动，活动于10月1日—10月8日期间举行，经“文明洛阳”公众号转发后引起关注。截至10月7日，我市已有10余万网友参与。

本次活动作为一堂生动的爱国主义教育实践课，注重线上与线下相结合，采用沉浸式的互动方式，通过视频学习、升国旗、唱国歌、向国旗敬礼、签名寄语、和国旗合影等互动环节，强化教育的仪式感、参与感，进一步激发市民的爱国情怀和民族自豪感。

“少年强则国强，少年智则国智，少年富则国富，少年独立则国独立，少年自由则国自由。我愿意做这样的少年，向五星红旗敬礼，做祖国有用的人才！”洛阳市东二小三四班学生张博海留言说。

来自洛阳理工学院附中的老师李伟留言说：“我身边有很多家长朋友带着孩子通过‘向国旗敬礼’活动平台上传照片，传递爱国心声，庆祝中华人民共和国成立72周年。希望孩子们通过活动把爱国奋斗精神转化为学习动力，长大以后用实际行动报效祖国！”

网友张奇留言说：“国旗是国家的象征、民族的骄傲，升起国旗就是升起我们的理想和希望。一次次国旗升起，一次次涌动爱国情愫。我向国旗敬礼!”（记者 贾臻 通讯员 陈志强 文/图）