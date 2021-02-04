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9岁女孩不慎落水被冲走 巡河的他一个举动救了孩子命
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 17:33

　　对于伊川县白沙镇长寿寨村村民徐社国来说，这个国庆假期过得可以用“惊心动魄”形容——他9岁的女儿不慎落水，幸亏被一位好心人救起。目前，孩子已无大碍。

　　救人者名叫沈建党，伊川县鸦岭镇韩洼村人，是一名建筑工人。最近，他跟随施工队在该县白沙镇长寿寨村附近修路。4日14时30分前后，他沿长寿寨河巡查河堤施工流水情况，突然看到一个小男孩边跑边喊“有人落水了”。他往河里一看，心一下提到嗓子眼——一个小女孩从上游冲了下来。

　　近期降雨频繁，河里水量增大，水速较快，落水女孩很快从沈建党眼前过去漂向下游。情况紧急！他顾不得多想，立即脱下衣服，追赶上小女孩后，跳入水中救人。“事发河段水不是很深，淹到腰部。”沈建党说，不过水流湍急，加上河底有石头，他在水里根本站不稳。他奋力游向落水女孩，尝试一番抱住了孩子，将人营救上岸。

　　沈建党检查发现，孩子手脚冰凉、脸色发青，所幸意识清醒。随后，附近群众闻讯到场，联系了孩子的家人。看到孩子没有大碍，他悄悄离开现场。

　　徐社国说，孩子娟娟(化名)今年9岁，当天吃过午饭，娟娟与几个同伴出来玩耍，走到河边时娟娟不慎落入水中，多亏遇到了救命恩人沈建党。“孩子受到惊吓，两天没咋说话，不过现在好了。”徐社国说。(见习记者 吕百营 记者 魏巍/文 通讯员 徐仕杰/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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