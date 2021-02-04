国庆假期，洛阳市首届花境大赛吸引游客超12万人次

这个国庆假期，洛阳市首届花境大赛会场成热门“打卡”地，吸引游客超过12万人次。

这个国庆假期，洛阳市首届花境大赛会场成热门“打卡”地，吸引游客超过12万人次。

10月1日，洛阳市首届花境大赛在中国国花园开幕，现场百花竞艳，42组花境作品美轮美奂，吸引许多游客游园“打卡”。

大赛会场设在中国国花园勺园南区域，为更好服务游客，中国国花园从东门入口处开始，沿途设置多个指示牌，并增加工作人员做好引导服务。监测数据显示，10月1日到7日，本届花境大赛共吸引游客超过12万人次，客流高峰出现在2日和3日，单日客流量均超过2万人次。

据悉，本届花境大赛由洛阳市城市管理局、洛阳市总工会主办，洛阳市风景园林学会、中国国花园承办，主题是“欢歌颂国庆花开洛阳城”，全市共有42家园林绿化单位和企业参赛，是洛阳市应用园林绿化新技术的一次有力尝试，集中展示了全市园林绿化风采。

近期洛阳持续降温、降水，为确保花境作品呈现最佳观赏效果，主办方和各参赛单位还安排专人对现场花草植被精心养护，以延长花期。本届花境大赛作品展期持续到10月底，展期结束后，所有参赛作品将原地保留，交由中国国花园管理养护，供市民和游客长期免费参观。(洛报融媒记者 牛鹏远 谢娜娜 通讯员 胡惠娟/文 记者 张怡熙/图)