洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国庆假期，洛阳市首届花境大赛吸引游客超12万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 17:33

　　这个国庆假期，洛阳市首届花境大赛会场成热门“打卡”地，吸引游客超过12万人次。

　　10月1日，洛阳市首届花境大赛在中国国花园开幕，现场百花竞艳，42组花境作品美轮美奂，吸引许多游客游园“打卡”。

　　大赛会场设在中国国花园勺园南区域，为更好服务游客，中国国花园从东门入口处开始，沿途设置多个指示牌，并增加工作人员做好引导服务。监测数据显示，10月1日到7日，本届花境大赛共吸引游客超过12万人次，客流高峰出现在2日和3日，单日客流量均超过2万人次。

　　据悉，本届花境大赛由洛阳市城市管理局、洛阳市总工会主办，洛阳市风景园林学会、中国国花园承办，主题是“欢歌颂国庆花开洛阳城”，全市共有42家园林绿化单位和企业参赛，是洛阳市应用园林绿化新技术的一次有力尝试，集中展示了全市园林绿化风采。

　　近期洛阳持续降温、降水，为确保花境作品呈现最佳观赏效果，主办方和各参赛单位还安排专人对现场花草植被精心养护，以延长花期。本届花境大赛作品展期持续到10月底，展期结束后，所有参赛作品将原地保留，交由中国国花园管理养护，供市民和游客长期免费参观。(洛报融媒记者 牛鹏远 谢娜娜 通讯员 胡惠娟/文 记者 张怡熙/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    人物写真

    雨后晚霞

    王城菊展掠影

    随拍
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605