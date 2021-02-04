国庆假期，洛阳12315指挥中心受理各类诉求3695起

洛报融媒记者7日从洛阳市市场监管局了解到，10月1日至10月7日，全市12315三级执法网络共受理各类诉求3695起，其中咨询2738起，投诉861起，举报96起，所有诉求已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失50万余元。

洛报融媒记者7日从洛阳市市场监管局了解到，10月1日至10月7日，全市12315三级执法网络共受理各类诉求3695起，其中咨询2738起，投诉861起，举报96起，所有诉求已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失50万余元。

国庆假期前3天，天气晴好适宜外出游玩。2日中午，在西工区的红山欢乐谷游乐场内，客流如潮。位于游乐场的中心广场上，西工区市场监管局设置的12315投诉举报台，可现场受理游客诉求；小吃一条街上，执法人员对各个餐饮单位逐一检查，包括证照是否齐全、食材是否新鲜、食品加工制作等关键环节是否规范等。

旅游景区成热门，特种设备安全尤为重要。3日下午，在龙门石窟旅游景区，洛阳市市场监管局带队负责同志和龙门园区市场监管所的执法人员仔细查看观光车等特种设备的运行和维护情况，以及日常检查登记记录内容。“客运索道、大型游乐设施、旅游观光车等是特种设备安全监管的重点。”执法人员说。

7日上午，洛阳市市场监管局12315指挥中心内，接线员们正在接听热线。节日期间，洛阳12315热线实行24小时值班制，和全国12315平台共同发挥作用，对涉及市场监管部门法定职责的咨询、投诉、举报及时回复、转办和处理，切实维护广大消费者的合法权益。

其中，投诉类型主要集中在预付卡使用及退费、洗浴纠纷、美容美发服务纠纷、家电售后纠纷、电动车质量、食品质量、电影院购票纠纷、汽车质量、鞋服质量、酒店住宿、摄影服务纠纷、汽车订金退还及售后等。举报类型主要集中食品安全、无照经营、虚假宣传、停车收费、商家未明码标价传销等问题。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，连日来，全市市场监管系统执法人员紧盯疫情防控、食品安全、特种设备、价格监管等重要部位、关键环节，守好安全底线，营造让老百姓放心的市场环境。假期期间全市商品价格稳定，没有发生食品药品、特种设备安全事故。(记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)