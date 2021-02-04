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国庆假期，洛阳消费市场红红火火
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 17:33

　　刚刚过去的国庆黄金周，洛阳市消费品市场洋溢着浓厚的节日氛围，市场货源丰富充足，商家促销形式多样，推动消费市场快速回暖。据洛阳市商务局监测显示，我市10家重点监测样本企业(商超、餐饮、家电)7天预计累计销售1.7亿多元，同比增长5.27%。

　　今年的国庆黄金周期间，“嗨购洛阳城”金秋商贸促消费活动带动了我市消费市场持续升温。在做好疫情防控前提下，我市围绕商超、餐饮、汽车等领域，策划开展了多种多样的促消费活动，进一步满足广大市民消费需求，丰富假日生活。

　　活动期间，我市各大商家积极参与，推出促销打折等多种优惠活动，商超、步行街等消费热点区域人员络绎不绝，掀起了消费新热潮。例如，“金秋嗨购·全城狂欢”洛龙消费促进季、“西工转转”金秋购物节、“万味盛典·红动国潮”万达广场全城狂欢节、建业凯旋广场金秋促消费活动、2021年居然之家家居生活节等活动，满减、买赠、秒杀、抽奖等促销丰富多彩，点燃市民消费热情。

　　值得一提的是，国庆假期，特色街区不仅成为展现洛阳城市形象与人文特色的“窗口”，更表现出强大的“吸金”力。广州市场步行街推出的老字号嘉年华暨广州路夜市全民抖音大赛，成为青年人的网红打卡地；西工小街、老城十字街等餐饮名店，带火了洛阳夜经济。（记者 李迎博 通讯员 史明喆 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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