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爱奇艺《登场了！洛阳》揭开古墓文化神秘面纱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 17:33

　　金币、诔文、墓志铭……爱奇艺原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》第三、四期新鲜出炉，揭开古墓文化的神秘面纱。

　　古墓文化，是伴随华夏文明诞生而同步发展的一种文化，华夏远古的先民们在创造华夏文明的同时，也在谱写着中国古墓文化史。这两期节目从三个线索入手，探寻古墓中的千年之谜。

　　金币的主人，丝绸之路上的传奇将军

　　在“古墓上下”两期中，探索团兵分三路，第一路由IXFORM-唐九洲、刘隽、李浩源和“洛阳有缘人”颖儿共同组成，在得到一枚特殊的来自唐朝的外国金币后，开启了寻找金币主人的探索之旅。四人来到了洛阳古代艺术博物馆，探访地下墓群。成员们一个接一个“下墓”寻找线索。最终，在成员们的不懈努力之下，通过对壁画、文物的分析，在洛阳古代艺术博物馆壁画保护中心主任杨蕊老师以及洛阳博物馆宣教部副主任胡寅老师的讲解下，金币的主人安菩浮出水面。

　　作为最早的“唐漂”，安菩来自古安国，也就是现在的乌兹别克斯坦，后跟随父亲归附唐朝，承袭了父亲的封号，成为定远将军。作为一个安国人，生于西域，卒于长安，葬于洛阳，安菩的一生，见证了千年之前的国际交流，他为保卫唐朝边疆屡建奇功，也让成员们纷纷赞叹大唐盛世的繁荣与强大。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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