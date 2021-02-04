假期最后一天，返程请避开高峰时段、拥堵路段

假期即将结束，10月7日上午，洛阳交警发布返程交通预警：返程高峰与阴雨大风降温天气叠加，将进一步加大返程高峰通行压力，请大家尽量避开10月7日17时至20时的返程最高峰。

假期即将结束，10月7日上午，洛阳交警发布返程交通预警：返程高峰与阴雨大风降温天气叠加，将进一步加大返程高峰通行压力，请大家尽量避开10月7日17时至20时的返程最高峰。 假期即将结束，10月7日上午，洛阳交警发布返程交通预警：返程高峰与阴雨大风降温天气叠加，将进一步加大返程高峰通行压力，请大家尽量避开10月7日17时至20时的返程最高峰。 ●高速免费将结束 10月1日0时起至10月7日24时，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准，请广大驾驶员合理安排返程时间，切勿疲劳驾驶。 ●避开返程高峰时段 国庆假期最后一天是返程高峰，交警部门预计，10月7日17时至20时是返程最高峰。届时，郑州、开封、洛阳等城市周边高速公路及主干高速公路通行压力非常大，易出现排队缓行现象，请大家错峰出行，理性出行，并做好疫情防护。 ●这样返洛更顺畅 连霍高速洛阳站出现拥堵时，建议绕行连霍高速孟津站。 洛卢高速周山站出现拥堵时，建议绕行宁洛高速高新区站、涧西站。 二广高速瀍河站出现拥堵时，建议绕行二广高速关林站。 二广高速龙门站出现拥堵时，建议绕行二广高速伊滨站。 洛栾高速栾川站出现拥堵时，建议绕行郑栾高速龙峪湾站。(记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)