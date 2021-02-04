洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

假期最后一天，返程请避开高峰时段、拥堵路段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 11:27

　　假期即将结束，10月7日上午，洛阳交警发布返程交通预警：返程高峰与阴雨大风降温天气叠加，将进一步加大返程高峰通行压力，请大家尽量避开10月7日17时至20时的返程最高峰。

　　●高速免费将结束

　　10月1日0时起至10月7日24时，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准，请广大驾驶员合理安排返程时间，切勿疲劳驾驶。

　　●避开返程高峰时段

　　国庆假期最后一天是返程高峰，交警部门预计，10月7日17时至20时是返程最高峰。届时，郑州、开封、洛阳等城市周边高速公路及主干高速公路通行压力非常大，易出现排队缓行现象，请大家错峰出行，理性出行，并做好疫情防护。

　　●这样返洛更顺畅

　　连霍高速洛阳站出现拥堵时，建议绕行连霍高速孟津站。

　　洛卢高速周山站出现拥堵时，建议绕行宁洛高速高新区站、涧西站。

　　二广高速瀍河站出现拥堵时，建议绕行二广高速关林站。

　　二广高速龙门站出现拥堵时，建议绕行二广高速伊滨站。

　　洛栾高速栾川站出现拥堵时，建议绕行郑栾高速龙峪湾站。(记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    人物写真

    雨后晚霞

    王城菊展掠影

    随拍
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605