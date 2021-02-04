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牡丹苗销售进入旺季 北京、上海、武汉对洛阳牡丹“情有独钟”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.07 09:52

 

　　“现在虽然受降雨天气影响，不少牡丹苗订单不能及时发出，但还是能够感觉到，牡丹苗销售旺季已经来到。”36岁的卫智强是洛阳市老城区邙山镇土桥村的一名花农，和牡丹打交道了20多年，是一名资深的“牡丹经纪人”。

　　进入9月后，卫智强异常忙碌。正如他所说，洛阳牡丹苗的移栽销售逐步进入一年中的高峰期，今年截至目前，卫智强已收到8万株牡丹苗订单。

　　“去年，牡丹苗我卖了35万多株。”卫智强说，今年，北京、菏泽、昆明等地的下单量较大，9月以来，他已经发出了4万多株牡丹苗。

　　洛阳的牡丹苗整体销售情况如何？对此，洛阳市林业局牡丹发展中心高级工程师黄治民称，牡丹苗销售是洛阳牡丹“走出去”的重要一环，去年，全市牡丹苗销售量超过160万株，主要销往北京、上海、天津、武汉等地。据统计，今年截至目前，我市已销售牡丹苗22万株，因下雨订单未起苗发货的还有25万株，“从销售目的地看，北京、上海、武汉、青岛、西安等地依旧是洛阳牡丹的主市场”。（记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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