洛阳市科技馆项目国庆假期施工忙

6日下午，记者在洛阳科技馆项目现场看到，主体土建部分已封顶，目前正在进行五层钢结构的拼接和吊装工作。为有效降低我市下半年连续性强降水对项目的影响，进一步优化施工工序，主体地下一层的二次结构已开始交叉施工，工人们正在铺设管道、粉刷部分墙体。

6日下午，记者在洛阳科技馆项目现场看到，主体土建部分已封顶，目前正在进行五层钢结构的拼接和吊装工作。为有效降低我市下半年连续性强降水对项目的影响，进一步优化施工工序，主体地下一层的二次结构已开始交叉施工，工人们正在铺设管道、粉刷部分墙体。

“我们‘十一’假期项目也没有停工，这是省市重点项目，必须全力以赴保障项目进度。”洛阳国宏科技发展有限公司副总经理裴新杰说。

洛阳科技馆位于伊滨区“科技谷”核心位置，项目投资总额21.34亿元，占地面积162亩，总建筑面积11.85万平方米，共有地下1层和地上5层，其中地上建筑面积9.68万平方米。

裴新杰介绍，洛阳科技馆包含科技馆、自然馆和青少年活动中心，“两馆一中心”独具洛阳特色。其中，科技馆建筑面积4.27万平方米，位于场馆五层；自然馆建筑面积2.1万平方米，位于场馆一层；青少年活动中心建筑面积约1.62万平方米，位于场馆西侧的南北塔楼三、四层；辅助配套建筑面积约1.69万平方米。

记者了解到，洛阳科技馆的建筑面积在全国科技馆中排名第三位，其规模在地市级场馆中最大。除此之外，该建筑整体构思以周朝发明的陶瓦为原型，五层主体钢结构是陶瓦造型实现的关键，施工难度极大，该部分整体使用热轧H型钢结构组装而成，总重量4800吨，将在地面组装完成后，通过48个液压提升设备实现整体吊装，待钢结构主体及附属结构安装完成后，总重量将达1.6万吨。

项目建成后，将成为一个吸引全年龄段人群、培养文化消费、集产学研文展旅于一体的城市科学文化综合体、城市名片新地标。（记者 李迎博 文/图）