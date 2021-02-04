国网洛阳供电公司：“汛”速“电”亮沿黄防汛堤坝第一线

“各单位思想上要高度重视，做好与政府的对接沟通，牢记落实各项工作纪律，要在整个防汛保电上下足功夫。”10月5日，河南省委省政府、洛阳市委市政府以及国网河南省电力公司沿黄八地市及县区防汛工作部署下达后，国网洛阳供电公司立即召开市县黄河防汛工作布置会议，加强黄河防汛研判，全力做好黄河秋汛保供电工作。

“各单位思想上要高度重视，做好与政府的对接沟通，牢记落实各项工作纪律，要在整个防汛保电上下足功夫。”10月5日，河南省委省政府、洛阳市委市政府以及国网河南省电力公司沿黄八地市及县区防汛工作部署下达后，国网洛阳供电公司立即召开市县黄河防汛工作布置会议，加强黄河防汛研判，全力做好黄河秋汛保供电工作。

连日来，受华西秋雨影响，黄河中游来水持续增多，黄河洛阳段平均流量达4000立方米每秒，黄河河道水位高、流量大、持续时间长，给黄河防汛安全带来严重威胁。目前洛阳黄河小浪底水库、伊河陆浑水库、洛河故县水库均处于高水位运行状态，国网洛阳供电公司迅速发出指令，要按照水库不跨坝、控导工程不跑坝、生产堤不绝口、河水不上滩的目标，积极践行人民电业为人民企业宗旨，认真落实各项防汛要求和措施，全力保障黄河秋汛安全度过，切实维护人民群众生命财产安全。

汛情就是命令！国网洛阳供电公司以“迅”应“汛”，各属地单位第一时间与当地河务局沟通对接，组织人员对防汛堤坝现场照明点进行勘察，制定具体保障方案和应急预案，落实照明设备架设地点和供电方式，设备保障任务分解到人。先后调集53台应急发电机和1辆160千瓦应急发电车进驻孟津、吉利和新安，现场紧急敷设堤坝照明线路5.65千米，对沿黄洛阳段5个24小时蹲守点和53个拦河堤坝进行照明电源保障，同步调拨救生衣、应急照明等装备150余套，做到了人员、车辆、物资、装备、技术支持“五到位”，供电应急保障设备于当天晚18点前全部调试安装完毕，“汛”速“电”亮沿黄防汛堤坝第一线。

为打好、打赢黄河秋汛保供电这场硬仗，国网洛阳供电公司沿黄堤坝防汛照明供电保障值守人员克服大风、低温天气对巡视保障工作的影响，主动应战，坚守在岗，随时处在战备状态，公司基层党支部党员积极发挥先锋模范作用，值守人员对供电保障设备24小时不间断蹲点值班和巡视，全方位、全过程守护沿黄堤坝防汛照明设备可靠供电，以实际行动扛牢保障黄河安澜的重大政治责任。

6日，初秋的沿黄堤坝上寒气袭人，黄河小浪底水库水位逼近最高运行水位272米。“此次黄河防汛形势及其严峻，迎战秋汛洪水到了最关键的时刻。”上午10时，国网洛阳供电公司党委书记邱型波在吉利白坡渡口现场督导时表示，公司作为关系国计民生的央企，沿黄防汛保供工作责任重大，使命光荣，要按照属地责任扛牢政治和社会责任，充分做好人员、物资、车辆等各项准备工作，值班值守，到岗到位，确保关键时刻拉得出、冲得上、打的赢，特别是要充分发挥基层供电所党支部的战斗堡垒作用，筑牢沿黄防汛保供的“铜墙铁壁”。

作为此次黄河防汛保供电的主战场，国网孟津县供电公司参战各基层党支部为确保沿黄巡堤人员夜间能够及时发现渗水、管涌等险情，连夜组织保供电人员对防汛现场照明点位置和42台应急发电机连接保障方式进行勘察，明确1名支部党员为责任人，在规定时间内将发电机安装配置到位。一个人的力量微不足道，42台发电机，身强力壮的两个人搬，搬不动的就三个人抬，直到黄河沿岸次第亮起灯光。

“‘党员+群众’模式，基层供电所党支部党员务必发挥先锋模范作用，带队不间断巡查发电机用油和工作情况。”“各供电所党支部立即组织对42台发电机粘贴防触电警示标语，同时加强夜间看护。”“各供电所党支部书记务必做好夜间堤坝巡查设备期间人员、车辆的安全的提示、提醒。”10月6日凌晨1时，孟津辖区黄河沿线村庄稀疏的灯光逐渐熄灭，国网孟津县供电公司供电防汛群内却不断出现各类提示告知信息，营销、运维、10个基层供电所党支部组成的沿黄防汛堤坝照明保供队伍，正沿着黄河堤坝一遍遍来回检查。

孟津辖区沿黄45个拦河堤坝，24小时轮流值守发电机，特别是新投运的发电机还需要8小时轮换机油，不让巡查工作出一丝差错，非常考验支部参战党员群众的责任心。国网孟津县供电公司在沿黄防汛3个24小时蹲守点和45个拦河堤坝明确具体责任党支部，各个保供现场设立党员责任区，通过党员带群众，明确巡查具体任务和要求，形成支部引领，党员带头，群众积极参与，将党支部的战斗堡垒作用、领导干部的表率作用和党员的先锋模范作用转化为防汛保供的强大动力。

“我们每一名党员都有责任冲在防汛一线最前方，晚上虽然只能在抢修车上坐着休息一会，但党员同志真正把防汛保供作为党史学习教育的检阅场，团结带领广大干部员工在沿黄防汛保供一线筑起坚不可摧的‘红色堤坝’。”国网孟津县供电公司营销党支部书记石富须说，在党和人民需要的关键时刻，党徽和供电红马甲就是沿黄最硬核的防洪堤，洛电铁军将会牢记使命，坚决守护好黄河安澜的“光明防线”。(张静、刘伟韬、高志宏、王晨晨)④