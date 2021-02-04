洛阳理工学院：国庆假期 宿管阿姨晴天晒被忙

“国庆节也不休息，宿管阿姨辛苦啦！”“阳光的味道被阿姨们收藏起来了”……6日下午，洛阳理工学院官方微博上，不少即将返校的学子纷纷留言点赞。

“国庆节也不休息，宿管阿姨辛苦啦！”“阳光的味道被阿姨们收藏起来了”……6日下午，洛阳理工学院官方微博上，不少即将返校的学子纷纷留言点赞。

这是怎么回事？

原来，为了迎接学生们回来，宿管阿姨利用国庆假期短暂的晴好天气，帮助学生晾晒被褥，赶在下雨前，一共晾晒了4750余件被褥……

“今天晴天，可以晒被子了；明天有雨，大家做好准备；后天多云，看天气再说…”天气，成了国庆期间宿管阿姨工作群里最热络的话题。从10月1日开始，洛阳理工学院物业服务中心的宿管阿姨们忙碌着为学生晒被子、收被子，成为校园一道特殊的风景线。

该校物业服务中心公寓部负责人介绍，受疫情影响，学生们推迟至10月返校报到。今年暑期阴雨天气多，很多学生的被褥都受潮了。9月中旬，得知同学们即将返校，物业服务中心公寓部在线上发起为学生免费预约晾晒被褥的通知，同学们非常高兴，并积极报名。

宿管员们每个人“包干”学生房间和晾晒区域，准备好晾衣绳，打扫好晾衣场，打印晒被子预约单，在被子上贴好标签。

10月1日至3日，太阳出来了。“宿妈们”抢抓时间，把同学们的被褥一床床抱出房间，搭晒在指定的位置。中午时分，她们顾不得休息，仔细敲打被褥，给它们里外翻个身。太阳偏西，她们趁着天气没有返潮，把被子收好，叠整齐放在学生床铺上……

该负责人表示，近期已晾晒被褥4750余件，他们继续密切关注天气情况，持续做好这项贴心服务，为同学们返校做好各项准备。（记者 孟山 通讯员 李成 图片由校方提供)