洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳理工学院：国庆假期 宿管阿姨晴天晒被忙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.06 18:35

　　“国庆节也不休息，宿管阿姨辛苦啦！”“阳光的味道被阿姨们收藏起来了”……6日下午，洛阳理工学院官方微博上，不少即将返校的学子纷纷留言点赞。

　　这是怎么回事？

　　原来，为了迎接学生们回来，宿管阿姨利用国庆假期短暂的晴好天气，帮助学生晾晒被褥，赶在下雨前，一共晾晒了4750余件被褥……

　　“今天晴天，可以晒被子了；明天有雨，大家做好准备；后天多云，看天气再说…”天气，成了国庆期间宿管阿姨工作群里最热络的话题。从10月1日开始，洛阳理工学院物业服务中心的宿管阿姨们忙碌着为学生晒被子、收被子，成为校园一道特殊的风景线。

　　该校物业服务中心公寓部负责人介绍，受疫情影响，学生们推迟至10月返校报到。今年暑期阴雨天气多，很多学生的被褥都受潮了。9月中旬，得知同学们即将返校，物业服务中心公寓部在线上发起为学生免费预约晾晒被褥的通知，同学们非常高兴，并积极报名。

　　宿管员们每个人“包干”学生房间和晾晒区域，准备好晾衣绳，打扫好晾衣场，打印晒被子预约单，在被子上贴好标签。

　　10月1日至3日，太阳出来了。“宿妈们”抢抓时间，把同学们的被褥一床床抱出房间，搭晒在指定的位置。中午时分，她们顾不得休息，仔细敲打被褥，给它们里外翻个身。太阳偏西，她们趁着天气没有返潮，把被子收好，叠整齐放在学生床铺上……

　　该负责人表示，近期已晾晒被褥4750余件，他们继续密切关注天气情况，持续做好这项贴心服务，为同学们返校做好各项准备。（记者 孟山 通讯员 李成 图片由校方提供)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    人物写真

    雨后晚霞

    王城菊展掠影

    随拍
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605