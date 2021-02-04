老人过安检腰包被拿错？铁路民警发现事情并非那么简单

国庆假期进入“后半场”，不少人开启返程，赶车的旅客过安检时一定留意自己的行李，不仅容易被人拿错，还有可能被人故意拿走。6日，铁路民警就说了一件事儿，一女子故意拿走别人的包企图蒙混过关，其伎俩被识破。

国庆假期进入“后半场”，不少人开启返程，赶车的旅客过安检时一定留意自己的行李，不仅容易被人拿错，还有可能被人故意拿走。6日，铁路民警就说了一件事儿，一女子故意拿走别人的包企图蒙混过关，其伎俩被识破。

3日上午，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警宋武涛接到一位老先生求助，其腰包不见了。老人姓曹，今年67岁，涧西区人。曹老先生说，他的腰包为黄色，进站过安检时不小心丢失，包内有现金、银行卡等贵重物品。

“老人准备到外地参加侄子的婚礼，包里的2000多元是随礼用的。”宋武涛说，起初他与同事以为老人的腰包是被他人不小心拿错，结果并非想象的那么简单。

宋武涛调取监控发现，腰包是被一名中年女子“捡走”，民警根据该女子的衣貌特征查找，未发现其踪迹。

随着监控镜头的不同切换调取，事情经过逐渐变得清晰。监控显示，该女子过安检时带着一个拉杆箱和一个编织袋，只见她用拉杆箱作掩护，将腰包卡在手里拎走，离开安检区域后将包藏在编织袋里，随即进入卫生间，出来后坐在候车室，换了一件外套，并将头发披散下来。

宋武涛找到她询问得知，该女子姓付，宁夏人，付某不承认偷包，坚称是腰包不小心挂到自己行李箱上的。然而，监控视频拆穿了她的谎言。最终，付某终于承认了作案事实，交出盗窃所得的财物，并带领民警在卫生间找到被其丢弃的腰包。目前，付某已被采取刑事强制措施。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图)