“中国红”飘扬 “志愿红”添彩

国庆期间，在我市火车站、景区等地随处可见“红马甲”的身影。为更好保障游客出行，志愿者们积极参与到志愿服务中来，一件件飘扬的红马甲，一张张热情的笑脸，一句句礼貌的问答，他们用特别的方式向祖国深情告白。

国庆期间，在我市火车站、景区等地随处可见“红马甲”的身影。为更好保障游客出行，志愿者们积极参与到志愿服务中来，一件件飘扬的红马甲，一张张热情的笑脸，一句句礼貌的问答，他们用特别的方式向祖国深情告白。

在龙门景区，景区志愿者为让残疾人游客有更好的旅游体验，开辟专门入园通道，优先通过检票口。在游览过程中，景区志愿者们主动全程为残疾人推轮椅，热情服务、耐心答疑，提供了暖心的服务。

在栾川，50支志愿服务队200余人在洛栾高速下站口、县城区主要交通路口、客运车站、各旅游景区设置旅游咨询专项“文明使者志愿服务站”。他们为游客提供道路指引、饮用茶水、应急药品、旅游咨询等服务。

在新安龙潭大峡谷景区，安全志愿者每天行18000步，往返于峡谷各景段动态巡检；讲解志愿者每天20000步，为游客带去生动的讲解。引导志愿者每天15000步，引导游客有序入园……

在二里头夏都遗址博物馆和玄奘故里，志愿者协助工作人员疏导景区交通、测体温、游客导引。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 文/图）