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洛阳市十四运会篮球比赛精彩落幕【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.05 20:51

　　5日傍晚，为期6天的洛阳市第十四届运动会暨第三届全民健身大会篮球比赛在宜阳县体育中心体育馆精彩落幕。

　　本届市运会篮球项目设青少年组(含男子甲组和女子甲组)、市直机关组、社会团体组三大组别，共有来自各县区的51支代表队807名选手参赛。

　　5日中午，青少年男子甲组铜牌争夺战进行得扣人心弦。开局不利的宜阳队一度落后龙门园区队10分。在第四节比赛中，宜阳队发挥敢打敢拼的作风，频频通过外线三分球和快速反击逐步缩小分差。距离比赛结束还有3.5秒，宜阳队通过底线附近的远投三分球，将比分追至39：40。此后，宜阳队试图利用战术犯规，实现绝地反击，不过，龙门园区队的严密防守未能让宜阳队获得一锤定音的机会。最终，龙门园区队以42：39战胜宜阳队，摘得铜牌，宜阳队位居第四名。

　　在此后进行的该组别冠亚军争夺战上，整体实力占优的涧西区队以62：41战胜伊川队，夺得冠军，伊川队获得亚军。

　　5日下午至傍晚，市直机关组和社会团体组也结束了全部争夺，最终，市教育局队、市城管局队、市市场监管局队、市公安局队获得市直机关组的一等奖，偃师队、伊川队、宜阳队、中信重工队获得社会团体组的一等奖。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 田义伟）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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