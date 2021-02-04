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真巧！外地游客手机遗失 民警调休吃饭偶遇捡手机的情侣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.05 13:52

　　5日上午，潘女士带着一面写有“尽职尽责 热心为民”的锦旗和一封感谢信来到地铁1号线青年宫站，感谢民警帮忙找回手机。

　　帮助潘女士寻回手机的过程，颇具戏剧性。1日下午，市公安局轨道交通分局接到一起报警求助称，一名乘客在地铁1号线乘坐地铁不慎将手机遗失在青年宫站。民警刘欢和同事胡新建询问得知，报警人是来自郑州的潘女士，国庆假期来洛旅游，其手机是一部苹果手机，里面装有重要资料。

　　刘欢和胡新建了解完情况，调取站内监控发现，潘女士的手机是被一对情侣捡到，由于乘坐地铁的人较多，他们无法对这对情侣的身份进行核实，不过俩人的体貌特征深深印在刘欢和胡新建心中。 2日下午，胡新建调休回到洛宁老家，在县城东花坛附近的小吃街吃饭，一对从旁边经过男女引起他的注意，俩人很像捡到潘女士手机的人。他立即撂下碗筷追上去，经确认俩人正是捡手机的情侣。原来，俩人不是洛阳本地人，是来洛打工的，捡到手机因手机没电关机无法联系到失主，也没想起来报警，委托胡新建将手机带回洛阳送还失主。

　　胡新建对二人进行了相应提醒，告知对方以后若捡到东西应及时拨打110报警。他取回手机后，与潘女士联系并归还手机，这才有了开头一幕。(洛报融媒见习记者 吕百营 记者 魏巍 通讯员 李国 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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