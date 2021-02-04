洛阳高速交警发布返程预警：车流高峰与阴雨天气叠加 切记错峰返程

5日上午，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，今年国庆假期前半程，我省高速公路车流量再创新高，返程高峰预计出现在10月5日—7日的15时至18时，尤其是7日15时—20时将迎来返程最高峰。广大市民切记避开返程高峰，错峰返程。

5日上午，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，今年国庆假期前半程，我省高速公路车流量再创新高，返程高峰预计出现在10月5日—7日的15时至18时，尤其是7日15时—20时将迎来返程最高峰。广大市民切记避开返程高峰，错峰返程。

洛阳高速交警支队副支队长杜毅介绍，通过对国庆假期前半程河南高速公路出口车流量统计分析，今年国庆假期第一天出行高峰车流量比去年略低，但假期前三天的出口车流总量比去年同期要高出1.46%，不难发现，广大市民错峰出行意识明显，出行意愿强。

“假期前半程车辆再创新高，也意味着假期的后半程将迎来新的返程高峰，且伴随着阴雨和大风降温天气，进一步加大返程高峰通行压力，广大市民在做好疫情防护的同时，切记提前返程错峰返程。”杜毅提醒，10月1日0时起—10月7日24时止，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准，广大司机朋友要合理安排返程时间，切勿疲劳驾驶。