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男子网贷遭诈骗 银行巧识挽损失——交通银行洛阳凯西支行成功堵截一起电信诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.10.05 11:07

　　2021年10月1日下午15点左右，客户陈某到交通银行洛阳凯西支行大厅办理银行卡，大堂经理接待客户后，询问客户办卡用途，客户回答办贷款用。本着尽职尽责的工作态度，大堂经理进一步询问客户在哪里办理贷款，是什么贷款。客户既不耐烦也不配合，于是，大堂经理一边耐心地安抚客户，一边向客户了解更多的贷款信息。客户拿出手机打开APP，展示自己申请的贷款信息，需要先交1万元保证金才能释放贷款资金。凭着敏锐的职业嗅觉，大堂经理意识到客户存在被诈骗的风险，立即呼叫营运主管杨蕾，主管就事情发生的详细过程再次与客户进行确认，基本还原了事件发生始末。

　　该客户早上接到一个电话，声称是某贷款平台的客户经理，询问有没有贷款需求。恰好客户近期需要一笔资金周转，双方立即加了好友。对方提供了一个链接，让客户通过该链接下载一个叫恒易融的APP。客户上传了身份证和手机号后，立即申请成功了一笔10万元的贷款。对方称，因收款信息填写错误导致贷款资金被平台冻结，要求客户先转账1万元至某个人账户，方可解冻；同时发给客户的还有制作逼真的监管文件，扫描文件中的二维码，还能显示银保监会人员名单。

　　了解清楚情况后，营运主管立刻阻止客户继续转账，并向客户讲解类似诈骗案例，列举常见网络诈骗手段，提醒客户不要轻信对方，更不要盲目汇款，保护好自己的财产安全。经过耐心沟通劝说，客户才恍然大悟，终于打消了汇款的念头，同时协助客户拨打110电话进行报警。片区民警立即出警了解情况，确定该案件为电信诈骗，一起与银行员工耐心向客户询问、及时提醒，阻止其汇款，避免了客户的资金损失。

　　客户被交通银行员工认真负责的态度深深感动，连连道谢，并表示“交通银行能保护我们老百姓的资金安全，把钱存到这儿放心可靠！”

　　交通银行凯西支行一直以服务客户，保障客户资金安全为使命，践行社会责任。客户的信任，是我们工作的动力，客户的安心，是我们工作的目标，未来，交通银行凯西支行将继续认真履行社会责任，持续开展“十个凡是”防范电信诈骗宣传工作，在日常工作中做到“勤询问、勤提示、勤告知”，增强公众的防诈意识，帮助客户守好“钱袋子”、筑起“防火墙”，以实际行动护航客户资金安全，做群众最贴心、最放心的银行。⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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