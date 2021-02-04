志愿者送爱进社区 登记防走失“黄手环”

10月4日，防走失“黄手环”志愿团队走进西工区唐宫东路社区，为老人登记防走失“黄手环”信息。

10月4日，防走失“黄手环”志愿团队走进西工区唐宫东路社区，为老人登记防走失“黄手环”信息。

今年85岁的刘奶奶喜欢外出走动，由于年纪大了，记忆力有些不好，时而不晓得回家的路。在现场，刘奶奶的儿子王先生为他母亲申领了一个“黄手环”。志愿者填写了老人的相关资料，告知使用方法与注意事项。“衷心感谢这种公益活动，以后不再担心我妈妈走失迷路的情况了！”王先生感激地说。

志愿者介绍，“黄手环”是一款专门用于老人防走失的科技产品，类似手表的形状，每个黄手环内部都设有档案卡，可以记录佩戴人的姓名、家庭住址、家属联系方式等基本信息，在老人走失或发生特殊情况后，方便他人及时和其家人取得联系。同时还可以扫描手环上的二维码，进入“黄手环行动”微平台，在“黄手环”——“联系家人”界面中输入手环上的手环号(英文+数字)，即可获取老人的信息，与其家人取得联系。”

据介绍，从即日起至10月31日面对我市60岁以上老人，免费发放防走失设备“黄手环”200个，您可以现场登记，一周后到指定地址领取。60周岁以上老人需监护人陪同，携带身份证、智能手机，提供给志愿者现场录入“黄手环”，行动不便的老人可由监护人提供相关证件信息代领。

黄手环登记注册地址：

老城十字街口爱欧珠宝&金鑫珠宝门前广场

咨询电话：13525974768 18638828378

（洛报融媒记者 贾臻 文/图）