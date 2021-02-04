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洛阳今天最高气温仅15℃ 请注意添衣保暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.05 08:49

　　今天出门，您一定会感受到降温带来的凉意。

　　对我省淮河以北大部地区来说，昨天就是长假里“20℃+”的最后一站，南部的30℃也是昙花一现，今天统统降到“10℃+”，秋装赶紧上线，该穿暖穿暖。

　　河南省气象服务中心预计，今天明天降温最明显，8日气温有反弹。未来三天，全省持续阴雨天气，北部西部是降雨明显区域，部分地区中雨，局部大雨。6日全省偏北风4到5级，其中北中部6级左右，阵风7级左右。6日到7日淮河以北大部分地区最高温度降至15℃左右。

　　洛阳市气象台预计，未来一周受副热带高压南北摆动和低槽东移影响，我市多阴雨天气。昨天到明天，受冷空气影响，我市有4级到5级偏北风。周内最高气温明显下降。具体预报如下：

　　5日(周二)：阴天有分散性阵雨，局部地区有中雨，东北风4级到5级，气温12℃到15℃。

　　6日～7日(周三～周四)：阴天有中雨，局部地区有大雨，东北风4级左右，气温12℃到14℃。

　　8日(周五)：阴天，部分地区有小雨，气温13℃到17℃。

　　9日(周六)：阴天有小雨，西北风4级到5级，气温13℃到18℃。

　　10日(周日)：多云到晴天，气温11℃到18℃。

　　11日(周一)：多云到阴天，气温9℃到17℃。

　　(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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