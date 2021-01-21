危险！近期远离临水、临山、临崖地带【视频】

自3日夜里，洛阳又迎来新一轮降雨，洛报融媒记者从多个部门获悉，目前洛阳防汛工作有序进行。

自3日夜里，洛阳又迎来新一轮降雨，洛报融媒记者从多个部门获悉，目前洛阳防汛工作有序进行。

河流方面，据洛阳水文资源勘测局4日8时水情数据显示：黄河小浪底水位136.06米，流量3810立方米/秒；伊河潭头水位468.68米，流量27.6立方米/秒，东湾水位363.16米，流量77.9立方米/秒，龙门水位148.21米，流量321立方米/秒；洛河长水水位379.09米，流量215立方米/秒，宜阳水位194.15米，流量340立方米/秒，白马寺水位113.88米，流量342立方米/秒；伊洛河黑石关水位108.89米，流量602立方米/秒，涧河新安水位242.95米，流量16.9立方米/秒；北汝河紫罗山水位286.99米，流量14.5立方米/秒。相较于3日同时段水情数据，目前洛阳市主要河流水位平稳，没有明显上涨。洛阳市河渠管理处在加强值班巡查的同时，做好二级滩地和河道周边步道的清理养护工作。

4日下午，洛报融媒记者在洛河北岸瀛州桥附近湿地看到，受近期河水上涨影响，该处步道上堆积了淤泥，树干上挂着河水冲刷后留下的杂物。洛阳市河渠管理处工作人员正在加紧清理淤泥和杂物。

水库方面，截至4日8时，9座水库超汛限水位，分别为：小浪底水库、陆浑水库、前坪水库、九龙角水库、陶花店水库、寺河水库、龙脖水库、虎盘水库、金牛岭水库。