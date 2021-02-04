国内又一地现无症状感染者！洛阳疾控紧急发布返程注意事项

4日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，10月3日，新疆伊犁州一地在三天1次的常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者。

4日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，10月3日，新疆伊犁州一地在三天1次的常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者。对此，市疾控中心发布返程注意提醒，疫情防护不容丝毫大意，假期出行及返程必须落实好个人防护举措。

洛阳市疾控中心专家说，关于新疆伊犁州出现的疫情，当地正在进一步流调中，但也再次敲响警钟：假期出行，广大市民要自觉遵守公共场所戴口罩、少聚集、保持社交距离等防疫要求，尤其是返程高峰即将到来，外地出游的市民要做好个人和家人的健康监测。

洛阳市疾控中心紧急提醒如下：

一、非必要不前往涉疫地区。时刻关注国内疫情和中高风险区变化。鉴于当前严峻的疫情形势，非必要不前往伊犁州、哈尔滨市、绥化市、莆田市、泉州市、厦门市等有中高风险地区或有本土病例报告地区的城市；确需前往的，在出发前及返洛后均应向所在社区(村)、单位报备，途中做好个人防护，返洛后配合做好各项防控措施。

二、积极主动报备。拟从疫区来(返)洛人员，以及9月19日以来有新疆伊犁州旅居史的来(返)洛人员、与公布的感染者行动轨迹有交集的来(返)洛人员、所有健康码“红码”和“黄码”人员必须第一时间主动向所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备，配合做好核酸检测、健康监测、隔离医学观察等防控措施。非必要不邀请近期到过中高风险地区的亲朋来洛探亲、旅游！

三、严格遵守相关防疫规定。从新疆伊犁州疫情防控指挥部获悉，目前按照相关要求，在伊犁州旅游的游客暂时无法离开伊犁，部分游客逗留在火车站，当地正在进行安置。建议游客先找好住处，不要外出，等待进一步通知，遵守当地的防疫规定，配合当地的防疫措施。

四、做好个人防护。国庆假期期间外出时，应自备充足的个人防护用品和必要的消毒用品，全程做好防护，规范佩戴口罩，做好手卫生，坚持分餐制、使用公勺公筷，咳嗽、打喷嚏时用纸巾或肘袖遮挡，不随地吐痰。尽量选择户外活动，避免到空间密闭、通风较差场所，减少在密闭场所的逗留时间。遵守预约、限流等相关规定，避免大规模聚集，同时配合测温、查码、扫码、一米线等防疫规定。

五、做好健康监测。建议假期到省外旅游、出差的人员返洛后主动做一次核酸检测，并自我观察14天，做好健康监测。本人及家人出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，不要自行购买药物治疗，尽快到就近的医院发热门诊诊治排查，就医过程避免乘坐公共交通工具，做好个人防护，及时开展新冠病毒核酸检测，如实向接诊医生告知旅行史、活动史和接触史。

六、尽早全程接种疫苗。接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最安全、最有效的手段，更是每一位公民应尽的责任和义务。请符合接种条件的群众，尽早主动完成疫苗全程接种，早日建立全民免疫屏障。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 毛倩)