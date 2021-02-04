大雨、雷暴大风……洛阳市气象局发布重要天气报告

3日下午，洛报融媒记者从洛阳市气象局获悉，针对新一轮降水天气，该局发布重要天气报告。

3日下午，洛报融媒记者从洛阳市气象局获悉，针对新一轮降水天气，该局发布重要天气报告。

受异常强盛的副热带高压边缘西南气流和西风带低槽共同影响，3日夜里到4日，洛阳有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，其中新安北部、孟津北部有大雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时雨强10毫米～30毫米。

5日到7日，洛阳阴雨天气维持，栾川、嵩县、汝阳、洛宁有中雨，其他地区有分散性阵雨。预计3日夜至8日，洛阳累积降雨量30毫米～50毫米。

受较强冷空气影响，4日到6日，全市有4级左右偏北风，阵风6级～8级，5日到7日最高气温将普遍下降8℃到10℃，最高气温降至13℃～16℃。

【重点关注】

目前洛阳大部土壤处于超饱和状态，需高度关注并防范可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝和农田渍涝；

警惕降水叠加对超警河道洪水演进的影响；

加强堤防、水库、淤地坝等工程巡查防守，做好水资源科学调度；

阴雨天气对秋作物的收获晾晒非常不利，需抓住降水间歇期及时收获晾晒；

目前正值国庆假期期间，需加强道路交通、旅游景区的安全管理工作，防范降雨、降温、低能见度、强对流等灾害性天气的不利影响；

气象部门将严密监测天气变化，做好各类气象服务。

【具体天气预报】

今天夜里：多云到阴天，有阵雨或雷阵雨，局部中到大雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

4日(周一)：阴天有阵雨、雷阵雨，局部地区有短时强对流天气，偏东风3级转偏北风4级～5级，阵风6级～8级，气温14℃～23℃。

5日(周二)：阴天有阵雨，偏北风5级左右，气温12℃～15℃。

6日(周三)：阴天有小到中雨，局部地区有大雨，东北风4级左右，气温12℃～14℃。

7日(周四)：阴天有小雨，局部中雨，气温12℃～14℃。

8日(周五)：阴天，部分地区有阵雨，气温13℃～17℃。

9日(周六)：阴天，部分地区有阵雨，气温14℃～18℃。

10日(周日)：多云到晴天，局部地区有阵雨，气温10℃～17℃。

(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)