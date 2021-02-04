洛阳白云山：国庆假期接待平稳，爱心服务暖人心

9月24至25日，受强对流天气影响，洛阳白云山景区受暴雨侵袭，局部24小时降雨量达128.5mm，山下铜河村出现洪水、山体滑坡、泥石流等险情。景区内出现积水、道路阻断等情况。

佛光 杨颖奇

9月24至25日，受强对流天气影响，洛阳白云山景区受暴雨侵袭，局部24小时降雨量达128.5mm，山下铜河村出现洪水、山体滑坡、泥石流等险情。景区内出现积水、道路阻断等情况。为保证游客安全，景区紧急启动应急响应，第一时间封闭涉水线路，进行排水、排涝、水电、道路等抢修恢复工作。由于山下道路受落石阻断，游客无法下山，景区紧急启用备用电源，将所有在酒店住宿的游客集中安排在景区白云人家酒店，保证就餐、用电、热水正常供应。

佛光

遭受暴雨灾害后，景区的上山道路、电力、通讯等基础设施损毁严重。嵩县县委、县政府高度重视，第一时间组织应急、交通、消防、电力、通讯、水利、公安工作组赶往景区指挥抢险救灾，并提供了三部卫星电话，让有需求的游客可以与家人保持联系。

救助服务

截止26日下午，上山道路恢复畅通，经测试符合安全通行条件后，洛阳白云山第一时间安排滞留在景区的226名游客乘坐景区旅游专车离开景区返程，并且承诺在度假区通讯网络、电力恢复正常后，核实信息并退还24日入园的每一位游客的门票及景区交通票等费用，25日晚住宿全部免费，并额外赠送景区自营酒店住宿一晚，无使用截止日期。

服务区救助服务

安全护送游客下山后，由政府主导的排危抢险救灾工程仍在继续，白云山景区全体员工齐心面对灾后重建工作。经过5天5夜的抢修奋战，全面恢复电力、道路和通讯网络，经上级主管部门确认道路安全，具备运营接待条件后于30日下午发布开园公告。

清淤排险

灾后恢复开园，景区平稳运行

雨过天晴之后的白云山，迎来了最佳赏秋时节，“十一”假期平稳运行。国庆假期第二天早上，白云山出现了云海日出和佛光奇观，游客登玉皇顶静看朝阳东升，感受云海拂面，纷纷拿出手机记录下了美景的震撼瞬间。

10月3日，白云山迎来了假期客流小高峰。为给游客创造一个安全有序的假日旅游环境，度假区工作人员奋战在一线服务岗位，涌现出温馨感人的好人好事，工作人员在平凡的岗位上传递正能量，获得广大游客一致点赞！

新游客中心

1.极致服务树形象，高速救援暖人心

10月2日上午，白云山旅游度假区抖音后台接到游客求助信息，游客驾驶纯电动车辆来白云山途中电量耗尽，停在白云山高速服务区。客服人员收到信息后即刻通知救援队与游客联系，救援队先安排景区车辆带游客入园游玩，随后安排拖车把游客车辆带出高速运送至景区服务中心充电。

2.细心服务第一线，医疗救助获点赞

10月2日下午15:29分，客服人员接到游客求助电话，称在玉皇区有老人不慎崴脚，无法正常行走，请求救援。景区立即安排救援人员带上救助设备到达游客所在位置，在景区医疗救助人员的及时救助下，老人病情得到暂时缓解，由工作人员搀扶下山进行进一步的治疗。

一次美好的旅行，要有美好的风景，美好的体验，更有美好的人！白云山人用贴心细致的服务，诠释白云山景区“游客至上，爱心服务”的理念，努力为每一位游客的旅游安全和旅游体验贡献出自己的一份力量。

秋 安丽微

秋色渐浓，白云山进入赏秋佳季

如果说白云山的夏季是绿树成荫，青翠欲滴，那么这里的秋季就是满山斑斓，层林尽染，像是上帝打翻了颜料盒，漫山遍野弥漫着缤纷斑驳的色彩！

白云山脚下的五马寺，这里最大树龄2300多年的古银杏林，400余株500年以上树龄的银杏群，是河南特别有名赏银杏景点，这里银杏树古且多，古朴怪异，蔚蔚壮观。银杏处崇山峻岭之中，山色树色交相辉映，秋日的银杏，金碧辉辉，出神入化，妙不可言。

秋 九龙

在白云山景区每一棵树都象一座座椭圆形的金殿，流光溢彩。树下层层金黄色的银杏叶，错落有致的铺在地上，宛若金光闪闪的广场，又似硕大的金色地毯，释放着秋季独有的暖色。

白云山的秋日美景正在路上，期待大家来这里感受别样的秋季！⑧