现场交易额破8350万元！第四届中原国际文化旅游产业博览会圆满落幕

金秋送爽，中原文旅硕果喜人。昨日，为期四天的第四届中原国际文化旅游产业博览会(以下简称旅博会)在洛阳会展中心圆满落幕，实现经济效益、社会效益双丰收。

金秋送爽，中原文旅硕果喜人。昨日，为期四天的第四届中原国际文化旅游产业博览会(以下简称旅博会)在洛阳会展中心圆满落幕，实现经济效益、社会效益双丰收。

据悉，本届旅博会现场交易金额达8350万元，接待市民及游客8.69万人次，17个国家、地区的300余家企业客商齐聚，总面积3.2万平方米的专业化展厅、10000余种展品人气拉满，微博互动话题阅读量破1.2亿。同时，旅博会投融资洽谈会现场签约18个重大文旅项目，投资总额126亿元，涉及景区提升、休闲度假区、研学、康养、文创等多个领域。

国际消费品展区

本届旅博会由中共河南省委宣传部指导，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳市旅游发展集团有限公司承办，聚焦文旅产业发展，以“新户外、新消费、新生活”为主题，梳理前沿文旅新业态、新产品、新模式，为广大市民、游客带来一场“河洛风、国际范”的文旅盛宴。

期间，诸多市民与游客到旅博会现场“一键”采购文旅好物。洛阳礼物、伊朗地毯、法国红酒、泰国银饰……在各大展区，特色文创、旅游装备、国际消费品等颇受欢迎。“在家门口就可以买到世界各地的好东西，价格还实惠，这趟真是来对了。”市民刘先生说。

旅博会现场

为丰富市民及游客体验，本届旅博会开展“行走洛阳 读懂历史”逛展寻宝赢洛礼活动，吸引市民及游客打卡集章赢“洛阳礼物”。不仅如此，旅博会首创沉浸式“夜游”逛展模式，不少爱好摄影的朋友预约到展会现场，以精致露营展区场地为背景，借精心设计的灯光效果，免费拍“文艺大片”。

拍摄样片 资料图片

眼下，我市围绕“文旅文创成支柱”，着力提升文旅文创产业发展水平。作为本届旅博会承办单位，洛阳旅游发展集团有限公司致力于打造促进文旅融合、拉动文旅消费、展示洛阳文化的高端平台，以旅博会为抓手，以实际行动助力洛阳文化旅游融合发展持续“加速”，为洛阳国际文化旅游名城和现代化建设再添助力。

以点带面，本届旅博会不仅为市民及游客带来丰盛的文旅佳肴，同时以创意为驱动力，通过延续并创新“线上+线下”展会模式及策划系列文化交流活动，充分展现了洛阳古今交融的城市风貌、与时俱进的发展态度与蓬勃向上的开放品格。

旅博会虽已落幕，洛阳旅游热度不减，眼下正值“十一”假期，欢迎大家畅游洛阳，将更多洛阳好礼带回家同亲友分享。(记者 谢钰旸 文/图)