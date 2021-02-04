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洛阳天气“变脸” 明天开启“降温+降雨”模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.02 19:14

　　国庆假期前两天，洛阳天气晴好，午后时段甚至感觉微热。3日起，随着冷空气“发货”，洛阳将迎来“换季式”降温。

　　根据中国天气网消息，受降雨和冷空气共同影响，3日到5日，我国北方部分地区气温将下降4℃到8℃，西北地区东部、华北南部、黄淮等地部分地区降温10℃以上。

　　洛阳也将开启“降温+降雨”模式。洛报融媒记者从洛阳市气象局获悉，根据最新气象资料分析，受副热带高压南北摆动影响，未来一周洛阳多阴雨天气，预计10月4日到6日有4级到5级偏北风，最高气温下降明显。

　　拿6日来说，洛阳最高气温只有15℃，加上中雨和3级到4级偏北风加持，简直是“换季式”降温，提醒公众注意防寒，可以试试“洋葱穿衣法”。

　　未来一周，洛阳天气情况具体预报如下：

　　今天夜里到明天(3日)白天：多云到阴天，部分地区有阵雨，东北风2级到3级，气温19℃到27℃。

　　3日夜里到4日白天：阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，东北风4级到5级，阵风6级到7级，气温14℃到24℃。

　　5日：阴天有阵雨，偏北风4级左右，气温13℃到16℃。

　　6日：阴天有小到中雨，局部地区有大雨，偏北风3级到4级，气温12℃到15℃。

　　7日(周四)：阴天有小雨，气温12℃到16℃。

　　8日(周五)：阴天有小雨，气温12℃到18℃。

　　9日(周六)：阴天，部分地区有阵雨，气温13℃到18℃。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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