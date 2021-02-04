注意！洛阳5个县发布地质灾害黄色预警

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局联合技术支撑单位河南省地矿局第一地质矿产调查院，做出洛阳地质灾害气象风险预警提示(2021年10月02日20时至10月03日20时)。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局联合技术支撑单位河南省地矿局第一地质矿产调查院，做出洛阳地质灾害气象风险预警提示(2021年10月02日20时至10月03日20时)。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局联合技术支撑单位河南省地矿局第一地质矿产调查院，做出洛阳地质灾害气象风险预警提示(2021年10月02日20时至10月03日20时)，具体如下： 区域地质灾害气象预警 地质灾害黄色预警地区：新安县北部、栾川县局部、嵩县中局部、宜阳县南部、洛宁县局部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象预警 黄色预警区域：新安县、栾川县、嵩县、宜阳县、洛宁县。 1、新安县：铁门镇、石寺镇、石井镇、仓头镇、北冶镇、青要山镇。 2、栾川县：潭头镇、陶湾镇、赤土店镇、庙子镇、石庙镇、狮子庙镇、叫河镇、栾川乡、秋扒乡。 3、嵩县：闫庄镇。 4、宜阳县：城关镇、白杨镇、锦屏镇、莲庄镇、张坞镇、赵保镇、樊村镇、董王庄乡、花果山乡、上观乡。 5、洛宁县：上戈镇、下峪镇、兴华镇、东宋镇、马店镇、故县镇、长水镇、小界乡、罗岭乡、底张乡。 防范建议 1.加密雨情水情监测； 2.加强重要区域和隐患的巡查监测； 3.政府及相关部门加强地质灾害防御； 4.做好突发地质灾害应急处置准备工作。 (记者 李岚 通讯员 郭静阁)