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注意！洛阳5个县发布地质灾害黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.02 17:24
 

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局联合技术支撑单位河南省地矿局第一地质矿产调查院，做出洛阳地质灾害气象风险预警提示(2021年10月02日20时至10月03日20时)，具体如下：

　　区域地质灾害气象预警

　　地质灾害黄色预警地区：新安县北部、栾川县局部、嵩县中局部、宜阳县南部、洛宁县局部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性较大。

　　镇(乡)地质灾害气象预警

　　黄色预警区域：新安县、栾川县、嵩县、宜阳县、洛宁县。

　　1、新安县：铁门镇、石寺镇、石井镇、仓头镇、北冶镇、青要山镇。

　　2、栾川县：潭头镇、陶湾镇、赤土店镇、庙子镇、石庙镇、狮子庙镇、叫河镇、栾川乡、秋扒乡。

　　3、嵩县：闫庄镇。

　　4、宜阳县：城关镇、白杨镇、锦屏镇、莲庄镇、张坞镇、赵保镇、樊村镇、董王庄乡、花果山乡、上观乡。

　　5、洛宁县：上戈镇、下峪镇、兴华镇、东宋镇、马店镇、故县镇、长水镇、小界乡、罗岭乡、底张乡。

　　防范建议

　　1.加密雨情水情监测；

　　2.加强重要区域和隐患的巡查监测；

　　3.政府及相关部门加强地质灾害防御；

　　4.做好突发地质灾害应急处置准备工作。 (记者 李岚 通讯员 郭静阁)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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